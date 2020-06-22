В масках ходить до зимы 2020-2021: COVID-19 никуда не уходит, заявила Голикова

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, — сказала она. — Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».

Вице-премьер напомнила, что осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии

Масочный режим россиянам придется соблюдать в том числе и осенью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале в понедельник, пишет ТАСС.

По ее словам, «вирус никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный», однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, — сказала она. — Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».

Обеспеченность СИЗ

Голикова добавила, что Россия на сегодняшний момент решила проблему недостатка средств индивидуальной защиты. Поначалу средств индивидуальной защиты не хватало, поскольку страна не была готова к масштабу пандемии, отметила она.

«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать <…> Сегодня этой проблемы нет», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что промышленность очень быстро перестроилась и оперативно стала выпускать средства индивидуальной защиты. При этом она отметила, что нехватка была покрыта также благодаря помощи китайских коллег.

Ранее в Минпромторге сообщили, что производство медицинских масок в июле в РФ увеличится почти на 70% и составит 11 млн штук в сутки по сравнению с выпускаемыми сейчас 6,5 млн штук. Также был удовлетворен спрос на защитные костюмы. В РФ их выпускают около 50 предприятий. До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков, теперь российские предприятия выпускают 380 тыс. литров в сутки.