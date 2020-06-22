Несмотря на пандемию бердчане зажги свечи Памяти на Монументе Славы

К 21.30 слово «Помним» у Вечного огня на этом святом для всех бердчан месте было полностью выложено стаканчиками со свечами.
К 21.30 слово «Помним» у Вечного огня на этом святом для всех бердчан месте было полностью выложено стаканчиками со свечами.
Их принесли и зажгли простые жители города. Точнее – самые патриотичные. Потому что всё это — в честь павших в боях Великой Отечественной войны наших земляков. Некоторые из пришедших не скрывали слёз.
Папы и мамы с детьми…
Суровые мужчины в пограничных фуражках…
Седовласые старики…
И траурная музыка из неизвестно кем привезённых сюда динамиков.
Вот и всё, пожалуй, о чём хочется сказать в этот тёплый июньский вечер.
…А народ всё шёл и шёл к Монументу. И зажигал свечи. И чем больше смеркалось на улице, тем ярче они горели. Глядя в лица людей без масок, казалось, что нет на земле никакой пандемии коронавируса и никакой самоизоляции. А есть — только Память.