Несмотря на пандемию бердчане зажги свечи Памяти на Монументе Славы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Несмотря на пандемию бердчане зажги свечи Памяти на Монументе Славы

10:55:466/22/2020
0

<div></div>

К 21.30 слово «Помним» у Вечного огня на этом святом для всех бердчан месте было полностью выложено стаканчиками со свечами.

Их принесли и зажгли простые жители города. Точнее – самые патриотичные. Потому что всё это — в честь павших в боях Великой Отечественной войны наших земляков. Некоторые из пришедших не скрывали слёз.

Папы и мамы с детьми…

Суровые мужчины в пограничных фуражках…

Седовласые старики…

И траурная музыка из неизвестно кем привезённых сюда динамиков.

Вот и всё, пожалуй, о чём хочется сказать в этот тёплый июньский вечер.

…А народ всё шёл и шёл к Монументу. И зажигал свечи. И чем больше смеркалось на улице, тем ярче они горели. Глядя в лица людей без масок, казалось, что нет на земле никакой пандемии коронавируса и никакой самоизоляции. А есть — только Память.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    6:38:19 2/19/2021
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    6:28:17 2/19/2021
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    6:20:13 2/19/2021
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    6:19:22 2/19/2021
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    Можно ли поминать усопшего водкой?
    6:05:53 2/19/2021
    Можно ли поминать усопшего водкой?
    БердскСкандал назревает перед выборами в горсовет Бердска: Депутаты возмущены новой нарезкой округов. Смотрите видео
    5:55:46 2/19/2021
    Скандал назревает перед выборами в горсовет Бердска: Депутаты возмущены новой нарезкой округов. Смотрите видео
    Бросил фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска неизвестный
    5:54:08 2/19/2021
    Бросил фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска неизвестный
    «Приют испортил моего сына »: Жестоко избивала маленького Тимофея мать-садистка ради получения пенсии по инвалидности
    5:34:09 2/19/2021
    «Приют испортил моего сына »: Жестоко избивала маленького Тимофея мать-садистка ради получения пенсии по инвалидности
    Новосибирский район имеет большие перспективы динамичного социально-экономического развития, заявил Андрей Травников
    5:13:36 2/19/2021
    Новосибирский район имеет большие перспективы динамичного социально-экономического развития, заявил Андрей Травников
    Извинился за огромные очереди на вакцинацию от коронавируса Константин Хальзов
    5:06:47 2/19/2021
    Извинился за огромные очереди на вакцинацию от коронавируса Константин Хальзов