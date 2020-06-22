Фото дня: Асфальт рухнул под такси «Яндекс» в центре Бердска

ЧП произошло вечером 22 июня на улице Первомайской в Бердске. Фото прислали очевидцы в редакцию.

Асфальт рухнул под такси «Яндекс» в центре Бердска ЧП произошло вечером 22 июня на улице Первомайской в Бердске. Фото прислали очевидцы в редакцию.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Знаете детали? Ответить