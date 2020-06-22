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Фото дня: Асфальт рухнул под такси «Яндекс» в центре Бердска

23:51 22.06.2020 Фото: читателя
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ЧП произошло вечером 22 июня на улице Первомайской в Бердске. Фото прислали очевидцы в редакцию. 

Фото дня: Асфальт рухнул под такси Яндекс в центре Бердска
Асфальт рухнул под такси «Яндекс» в центре Бердска

ЧП произошло вечером 22 июня на улице Первомайской в Бердске. Фото прислали очевидцы в редакцию.

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