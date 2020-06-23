23.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подпишитесь на рассылку «Важные новости за день в Бердске»

17:36 23.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
4 1

Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня. 

Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске
Приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске».
Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня.

Будем рады услышать ваши пожелания. Пока рассылка действует на базе самого сайта без привлечения сторонних сервисов. Возможно, в будущем мы улучшим ее визуально. Пока просим вас помочь нам развить рассылку. И, надеемся, для вас она будет экономить самый важный ресурс (и он не восполним! ) — время!

Мы любим вас и ценим каждую минуту, которую вы проводите на сайте www.kurer-sreda.ru

Подписаться на Рассылку «Важные новости за день в Бердске» можно по ссылке.

Если у вас есть вопросы по рассылке и пожелания, можете написать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Вам ответит главный редактор Галина Коморникова.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо, что вы нами! Вопросы можно задать на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.

Аноним, 13 февраля 2020 12:58
Вот честно не понимаю, зачем нужны рассылки на п/я, если проще зайти на сайт и посмотреть?
Аноним, 26 мая 2020 20:13
а рассылки платные? Если платные, то тогда понятно-о!

рассылка бесплатная! - редакция
Аноним, 18 июня 2020 18:45
А у меня неполучается подписаться
Галина Коморникова, 23 июня 2020 17:49
https://prnt.sc/t4wsf9
вы тут подписывались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На параде Победы пройдут 24 парадных расчета в Новосибирске 24 июня
18:07 23-06-2020
На параде Победы пройдут 24 парадных расчета в Новосибирске 24 июня
Бердск300 подписей за 8 часов: Петицию против строящегося полигона ТКО около Бердска на сайте change.org без остановки подписывают бердчане
18:03 23-06-2020
300 подписей за 8 часов: Петицию против строящегося полигона ТКО около Бердска на сайте change.org без остановки подписывают бердчане
Роза Сябитова готова найти новую любовь Кристине Асмус и Гарику Харламову в программе "Давай поженимся" 
18:02 23-06-2020
Роза Сябитова готова найти новую любовь Кристине Асмус и Гарику Харламову в программе
Средняя зарплата в России должна вырасти на 10 000 рублей. Но только к 2023 году
18:00 23-06-2020
Средняя зарплата в России должна вырасти на 10 000 рублей. Но только к 2023 году
Высоко оценил уровень санитарных норм для голосования по внесению поправок в Конституцию губернатор Травников
17:50 23-06-2020
Высоко оценил уровень санитарных норм для голосования по внесению поправок в Конституцию губернатор Травников
Стала известна просьба Обамы к Путину во время переговоров
17:45 23-06-2020
Стала известна просьба Обамы к Путину во время переговоров
Как узнать будущее и увидеть вещие сны с 23 по 26 июня 2020 года
17:44 23-06-2020
Как узнать будущее и увидеть вещие сны с 23 по 26 июня 2020 года
Микроблейдинг бровей: все, что вам нужно знать о продедуре
17:41 23-06-2020
Микроблейдинг бровей: все, что вам нужно знать о продедуре
Выступит с телеобращением к россиянам 23 июня в 19.00 Путин
17:39 23-06-2020
Выступит с телеобращением к россиянам 23 июня в 19.00 Путин
БердскПомоги фонду "Корона не пройдет" помочь тем, кому очень плохо в пандемию в Бердске
17:38 23-06-2020
Помоги фонду