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Выгоняет с каруселей на детской площадке чужих детей воспитатель садика в Микрорайоне Бердска. Между домами разгорелся скандал

13:50 23.06.2020, Алина Бурова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Родители соседнего дома отвечают: владельцы площадки ездят по их дороге, разбивая асфальт. И собираются сами обустроить свой двор по госпрограмме при поддержке депутата.

Выгоняет с каруселей на детской площадке чужих детей воспитатель садика в Микрорайоне Бердска. Между домами разгорелся скандал

Через двор третьего дома ездят жильцы дома №5 в Микрорайоне. Дороги в плохом состоянии

Война между жильцами третьего и пятого домов в Микрорайоне Бердска разгорается с каждым днем. Поводом для ссоры стала детская площадка.

Из-за того, что во дворе дома №5  есть детская площадка, а рядом с домом №3 ее нет, жители, оставшиеся без качелей-каруселей, вынуждены приводить своих детей на соседнюю придомовую территорию.

Старшая по дому №5 Оксана Минакова наравне со всеми жильцами возмущена этим фактом: дескать «на площадку приходят все, кому не лень, а поломки вынуждены устранять они самостоятельно». Кроме того, детская площадка изначально была возведена на частные средства жителей дома №5, работы по покраске бордюров производились самими жильцами, что, по мнению старшей по дому, свидетельствует о вложении не только материальных средств, но и физических сил.

— Участие в возведении детского игрового комплекса жильцы дома №3 не принимали, никакой инициативы не было. Мне говорят,что я якобы не люблю детей, это неправда. Я очень люблю детей, я сама воспитатель в детском саду. Не разрешать детям других домов играть на нашей площадке было принято всем домом. Собирали коллективно деньги на постройку площадки не для того, чтобы ей пользовался весь Микрорайон. Более того, сейчас коронавирус, на площадке хотелось бы видеть только знакомые лица детей, даже у меня в детском саду 12 человек, — прокомментировала Оксана Минакова.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» одна из жительниц дома №3, «опуститься до уровня жильцов пятого дома — значит не уважать себя».

— Этот скандал устроили они сами. Детям, проживающим в нашем доме по 2-3 годика, соответственно устроить поломку на детской площадке они не могут, максимум, что им удастся сделать — просыпать песок. В нашем микрорайоне больше нет детских площадок, и не пускать на площадку, которая находится поблизости с пятым домом наших годовалых детей, просто не позволительно! Старшая пятого дома заняла очень оригинальную, на мой взгляд, позицию. Два или три года назад во время выборов в местные депутаты у жильцов округи появилась возможность отремонтировать участки дорог, которые ведут к их домам. Мы написали 3 заявления и обратились к депутату для содействия помощи в улучшении наших дорог. Оксана Минакова не написала ни одного. И сейчас через наш двор осуществляют въезд проживающие пятого дома. Помимо этого, ездят они неаккуратно, асфальт уже пришел в негодность, а ведь мы вкладывали в это свои средства, и прошло совсем немного времени с момента ремонта. На наши замечания по поводу уменьшения скорости, они отвечают грубо, матерятся и показывают неприличные жесты. Аналогичная ситуация у жильцов дома №4, в результате чего, на въезде у четвертого дома был поставлен шлагбаум, дабы предотвратить такие периодически возникающие конфликты.
Кроме того, жильцами пятого дома совершается выгул собак вблизи нашей территории, что также вызывает возмущение.

Понимаю бедных мамочек маленьких детей, которым хочется, чтобы их ребенок мог где-нибудь повеселиться и поиграть, а на детскую площадку не пускают, но доводить ситуацию до абсурда, выгонять детей и к тому же, с этой целью поливать участок водой намеренно — чересчур.

В будущем в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» мы планируем обустроить наш тихий уютный дворик. Мы сделаем детскую и спортивную площадки, произведем ремонт крыши и сделаем все это через управляющую компанию. Надеемся, что все задуманное нами осуществится, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» жительница третьего дома.

История о противостоянии бердчан вызвала большое количество откликов и комментариев. Читатели рассказали, что они думают о запрещении детям гулять на чужой детской площадке.

— А в моем детстве мы где хотели, там и играли, у любого дома. А сейчас огораживание площадок! А если, например, мальчишка из 5 дома пригласит поиграть на площадку друга из 3 дома или к нему приедет двоюродный брат из Кемерово и они выйдут на площадку, тогда нельзя? Считаю, что горящие праведным гневом из 5 дома могут и камнями закидать детей. Дожили, — отметил Raven.

— Считаю, что нужно запретить жителям пятого дома проходить и проезжать мимо других домой по их придомовой территории. Пусть ходят только по своей- кругами, — прокомментировал Аноним.

— Председатель пятого дома — воспитатель. Чего ждать от таких воспитателей? В своё время широкий резонанс получила история про детский сад в Бердске, в одной из групп которого ребёнку не давали играть с новыми игрушками. Причина — у родителей ребёнка не было финансовых возможностей для внесения своей «доли» участия. У воспитателей же отсутствовала «доля» мозгов, чтобы не доводить ситуацию до абсурда. Вот, и сейчас, наглядная картинка в масштабе двора, где правила игры устанавливают «горе-воспитатель» и бездушные мамаши дома. Полный абсурд,- возмутилась Екатерина.

Придут ли жильцы домов к обоюдному согласию или взаимная агрессия будет усиливаться с каждым днём?

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

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От редакции

Договорятся ли жильцы?

Аноним, 20 июня 2020 18:27
НВР:
Депутат? Депутат вообще никого отношения не имеет, господин Некрасов вообще игнорирует дом №3!
Просто житель, 21 июня 2020 17:21
Насколько я знаю он человек заслуженный-контузии в Афгане и Чечне-может ещё где-то
Аноним, 20 июня 2020 20:33
Позорники
Аноним, 22 июня 2020 02:33
5 дом сами построили площадку и ремонтируют ее, так пусть и жильцы 3 дома построят для своих деток
аноним, 22 июня 2020 14:03
Если Некрасов контужен на фронтах,зачем пошел в депутаты?Может выгода какая?
Аноним, 20 июня 2020 22:00
Минакова любит детей? Да не смешите меня
Аноним, 20 июня 2020 22:03
Жильцы пятого дома никакого решения не принимали, чтобы дети не приходили в наш двор, это инициатива Минаковой! !!! Тем более ,что мы сами с детьми ходим и в другие дворы, пусть она за всех не говорит.
Аноним, 20 июня 2020 22:08
Предлагаю 3 дому поставить шлагбаум и собирать деньги с 5 за проезд
Hi, 21 июня 2020 02:18
Это позор администрации Бердска, что не могут обустроить площадки и дороги. Почему граждане должны за свой счёт обустраивать общественное пространство в своих дворах. Довели народ!!!!
Ок, 21 июня 2020 03:43
До чего мы дошли и к чему мы пришли с нынешней властью, достали уже со своими постанавлениями, скоро выходить не сможем со своих квадратов, везде шлагбаумы, да асфальт, который делим, ни какой человечности не осталось
Олеся, 21 июня 2020 06:38
Это всё от нищеты! Если бы площадками занимался муниципалитет и регулярно бы все чинил и заменял - такого бы никогда не было.
Аноним, 21 июня 2020 07:56
прошло то время когда люди делали добро без угрезения совести,а уж к детям то тем более. Это провал люди
Аноним, 21 июня 2020 12:11
Воспитателю позор за такое поведение,пусть колючей проволокой отгородит и сидит возле калитки отгоняет детей что бы не проскочили.
Raven, 21 июня 2020 13:25
Нужно мужикам с обоих домов собраться и подраться, кто кому наваляет, тот и прав. Ну как в дореволюционной России, когда деревенские мужики за межевание земель фейсы друг другу били. . Средневековье однако.
Аноним, 21 июня 2020 18:09
Фигасе решение! А мужики вообще в курсе этой ситуации и что биться уже должны?!
Аноним, 21 июня 2020 13:27
Давайте ещё недельку это пообсуждаем! Других-то проблем в Бердске нет
Аноним, 21 июня 2020 14:31
НВР:
Наверное нет.
Аноним, 21 июня 2020 14:32
Может вообще дорогу к микрорайону воспитатель перекроет)
Просто житель, 21 июня 2020 17:24
Власть ругаем может и правильно, но те же шлагбаумы ставят сами жильцы! Обычная человеческая жлоба!
Аноним, 21 июня 2020 19:02
Если я с казинца прийду с двумя детьми играть на эту площадку и Ху? Галав? Меня выгонит или кто-то из этого дома есть 2 врача травматолог и стоматолог если успеют а земля общая и законность её надо доказать так и я могу построить коттедж во дворе свой но для города
Аноним, 21 июня 2020 19:13
Куда хочу туда и хожу а тем кому не нравится едь колхоз в деревню карову за цыцку и у хлеу
Александр, 21 июня 2020 19:15
У карову хлев и у них хлев только со шлткбаумом
Аноним, 21 июня 2020 20:26
НВР:
Нет.а страдать будете в чем неповинные дети
Аноним, 22 июня 2020 01:22
Может 5му дому сменить старшую?
Аноним, 22 июня 2020 01:56
НВР:
Пусть жильцы дома 3 тоже сделают себе площадку. Не спят, а проявят инициативу. Я, думаю, как только они займутся строительством, агрессия пройдёт у жильцов дома 5.нужно чтобы все старались, а то у нас любят халяву..
Ольга, 22 июня 2020 08:14
А давайте мамочки 3 дома, тоже скинутся и поставим еще пару каруселек и пусть приходят. Так нет же, за чужой счет то лучше. Вы собирайте деньги дополнительные, а мы будем сидеть на голом тарифе, платить меньше за жилье и к вам ходить гулять. Очень удобно, а может им еще и коляски с велосипедами детей 5 дома отдать,бедным.? Хватить ныть и жалобы писать, сделайте хоть сами что-то для своего дома. Позорники.
Н, 22 июня 2020 20:55
100%. Любители халявы везде жалобы катают... Про таких говорят " воробья до смерти за рубль загоняют".
Ксенечка, 22 июня 2020 08:21
Люди , тут такие сердобольные пишут , скиньтесь кто здесь дебаты пишет бедному 3 дому на качельку, а только строчите какой 5 плохой дом. А вы чем то лучше? Как не понять, люди за свои деньги все ставили, не дядя с улицы подарок приподнес такой. Вы не же не даете Васе соседу на своей машине покататься, только потому, что ее у него нет или соседскому ребенку велосипед не дарите. Хорошо писать о доброте, когда вас это не касается. Ни кому не понравится, когда автомобилисты сделают парковку, а сосед с другого дома машину поставит.
Аноним, 22 июня 2020 16:39
Может ваш дом альтруизмом занимается!!!
Аноним, 23 июня 2020 13:56
Можем на шлагбаум скинуться, или на цепочку.
Чтоб не гоняли под окнами по чужой дороге.
Нет, ну проезд и выход будет , но платный.
Бесплатно только детям, такси, скорой и пожарным.
Аноним, 22 июня 2020 12:51
Читаю статью и стыдно становится.Как же так? Я сама воспитатель и детей учим делиться.Скажите, вы и детям своим будете выбирать друзей именно из дома5, чтобы вместе на площадке играть?а если дети дружить будут с детьми из 3дома, разгоните? Тогда не удивляйтесь в каком обществе встретиие старость.Будете по своим квартирам сидеть и не дай Бог пройдётесь через соседний двор- пристрелят!!!
Н, 22 июня 2020 21:00
А вы не хотите со мной квартирой поделится? Я хочу в вашей пожить. Надо делится и мне все равно что вы ее купили, это же не важно, главное я хочу. Поделитесь? Бог велел делится! Давайте ее продадим, а деньги мне? Люблю добрых...
Аноним, 23 июня 2020 13:59
Я тоже добрых люблю. Делиться будем вашей квартирой.
Пассажир, 22 июня 2020 14:08
все очень просто: земля общественная, все сооружения на ней - тоже. значит выгонять не имеют права. пусть землю выкупают, забором огораживают и вводят пропускной режим.
Аноним, 22 июня 2020 16:35
А вы с чего взяли что на эту площадку нельзя другим детям???? Это не ваша собственность. Земля государственная, значит о постройкой могут Пользоваться все!
Н, 22 июня 2020 20:53
Посмотрите публичную кадастровую карту, земля вокруг дома принадлежит этому дому. И так у каждого дома, муниципальные земли тоже можно посмотреть где именно.
Аноним, 22 июня 2020 23:19
Если принадлежит земля этому дому - пусть огораживаются забором и выход из загородки платный.
Аноним, 22 июня 2020 16:38
Вот действительно некоторых нельзя к детям подпускать! Позорище!!!!!
Н, 22 июня 2020 20:51
Чем слово, достали уже. Скиньтесь, постройте себе детскую площадку и будет вам ЩАСТЬЕ.
А на халяву хочется... Кухни то у всех разные и свои деньги тратить не хочется... И площадку подавай бесплатную, пусть другие за нее рассчитываются. Если бы это был не многоквартирник, а одноквартирный дом за забором такого не было бы, а в чем разница??? Смысл тот же, собственность квадратных метров и земли... Но черт побери нет забора, поэтому не понять, что чужое...
Аноним, 23 июня 2020 13:52
Сделайте проезд к своему дому, а не по территории и под окнами других домов.
Почему за вами должны другие убираться.
Аноним, 22 июня 2020 21:25
НВР:
Хочется думать,что они умные люди и смогут договориться.
Кэтти, 22 июня 2020 23:13
Господи, куда мир катится. Расслабьтесь люди, мечтайте, любите, займитесь собой и своей семьёй. Радуйтесь друг другу. Сейчас и так тяжело всем вы ещё и дорогу с площадкой делите... Не думала что доживу до такого. Когда вы делали эту площадку за свой счёт реально думали что на ней будут только "ваши" дети?? Или дорогу ремонтировали и только ваши машины будут ездить, а остальные летать?? Горе от ума‍♀️
Аноним, 22 июня 2020 23:29
... хотелось бы видеть только знакомые лица ... -омментировала Оксана Минакова...
Я вот лицо этой оксаны тоже не знаю.
И чо - мне теперь её в магазин или автобус не пускать?
А поход ёйный мимо моего подъезда по моей земле воспринимать как теракт и сдавать её росгвардии?
Старость - не радость, маразм - не оргазм. Особенно у воспитателей.
Аноним, 23 июня 2020 08:06
А у них там есть лицензия на изготовление детских площадок?
Если нет, площадку демонтировать и выписать штраф.
Никто ж машины не собирает без лицензии и проекта.
А тут целая площадка для детей.
А вдруг там кто то покалечится или заразится говид19.

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