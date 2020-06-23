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Здоровье / Общество

Как жить долго? Общие черты долгожителей

14:04 23.06.2020 Фото: Pixabay
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Многих интересует, как присоединиться к долгожителям и каковы шансы на долгую жизнь. Что думают об этом ученые?

Как жить долго? Общие черты долгожителей
Как считают специалисты, генетика обуславливает 25% успеха

С каждым годом растет средняя продолжительность жизни, все больше становится людей, которые отметили столетний юбилей.

Если вы планируете стать долгожителем, обратите внимание на историю своей семьи. Шансы серьезно снижают наследственные заболевания, склонность к сердечно-сосудистым недугам, случаи рака. Если ваши близкие родственники могут похвастаться долгой жизнью, значит и у вас есть надежда на это.

У людей, генетически склонных к долгожительству, признаки старения начинают появляться позже, чем у ровесников в среднем. Они выглядят моложе своих лет.

Как считают специалисты, генетика обуславливает 25% успеха. Остальное зависит от нас. Прежде всего, это правильное питание и спорт. Как показывают исследования, важно правильно питаться с ранних лет, а после 50 просто необходимо пересмотреть свой рацион и сделать его как можно более здоровым. Правильное питание и занятия спортом позволяют избежать многих проблем со здоровьем, которые способны стать причиной преждевременной смерти. Стоит присмотреться к средиземноморской диете – многие специалисты называют ее рационом долгожителей.

Согласно статистике, среди долгожителей мало одиноких людей. Чаще всего долго живут люди, имеющие супруга, детей и домашнего любимца. Кроме того, обладатели счастливой семьи менее склонны к деменции. Есть и еще один любопытный факт – семьянины, как правило, тщательнее следят за здоровьем, а это тоже очень важный фактор.

Многих долгожителей объединяет одна общая черта – желание познавать мир и быстрая адаптация. Пластичность мозга очень важна для продления жизни, так как позволяет сохранять ясность ума и высокую социальную активность даже в пожилом возрасте.

Источник: 7mednews

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