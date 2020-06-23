Павел Иванович Вепренцев — специалист по диагностике

Всем клиентам без исключения предлагается Патронаж при котором будет осуществляться регулярный контроль, методическое и практическое сопровождение после проведенных оздоровительно восстановительных мероприятий, в течение года со скидкой до 30%.

Базовым пакетом является программа реанимации из 5 сеансов

Вепринцев Павел Иванович — реабилитолог–остеопат, мастер остеопатии, специалист по диагностике и коррекции здоровья человека немедикаментозными средствами: массаж, мануальная терапия, Традиционная китайская медицина, остеопатия, Л.Ф.К. и т.д. Проводит практические семинары по избранной тематике, ведет прием и консультации пациентов. Имеет опыт работы за рубежом. Стаж работы 30 лет, предприниматель. Тел. 89137836193. e-mail: comrad.vep@yandex.ru

На основе остеопатии, Традиционной Китайской Медицины и ЛФК для вас будет адаптированна наиболее эффективная индивидуальная программа восстановления, где каждый сеанс представляет синтез ручных манипуляций и физических упражнений в форме инструктивно-методических занятий.

Микро пакетом является программа неотложной помощи 1-2 сеанса. Например, внезапно заклинило поясницу, а завтра надо лететь за границу. Довольно распространенная ситуация.

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Базовым пакетом является программа реанимации из 5 сеансов. В результате выполнения которой решаются основные проблемы.

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Двойным пакетом является программа включающая Базовый пакет + программу стабилизации из 6-10 сеансов. После выполнения которой закрепляются достигнутые результаты воостановления здоровья, увеличиваются периоды ремиссии.

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Профилактически оздоровительный пакет. Для постоянных клиентов активно занимающихся физической культурой и спортом. Скидка 30%.

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Оздоровительные программы для коллективов организаций и предприятий. Заключение договоров.

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Всем клиентам без исключения предлагается Патронаж при котором будет осуществляться регулярный контроль, методическое и практическое сопровождение после проведенных оздоровительно восстановительных мероприятий, в течение года со скидкой до 30%.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел ИП Вепринцева на сайте Весь Бердск