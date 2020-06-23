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Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе

09:20 23.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CBvWPZ3i2kg/
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Кристина Асмус утверждает, что ни фильм «Текст», ни самоизоляция не виноваты в этом решении.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе
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Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе

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Популярная российская актриса Кристина Асмус сообщила о разводе с мужем комиком Гариком Харламовым. Об этом она сообщила на своей личной странице в Instagram.

8 лет в браке. Довела мужика 😂😂😂 Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами.
И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.

Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом )))))
Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители.
В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо 🙌🏻

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