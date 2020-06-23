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Дымка, редкие дожди и жара до +30°C придет в Бердск 23 июня

08:38 23.06.2020 Фото: pexels.com
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Ветер будет южный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C, при прояснениях +4, +9°C.

Дымка, редкие дожди и жара до +30°C придет в Бердск 23 июня
Жаркая погода с дождями установилась в Бердске

По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°C, при прояснениях +4, +9°C, днем +25, +30°C, местами +19, +24°C.

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