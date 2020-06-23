23.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

09:15 23.06.2020, Марина Волкова Фото: Скриншот с сайта www.change.org
2

Горожане не собираются превращать свой дом и курортный Бердск в помойку. Петицию создали 22 июня.

Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи
Петиция против свалки на границе Бердска появилась 22 июня
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписиНе хочешь жить в городе Бердске с двумя свалками — подпиши ПЕТИЦИЮ!Ещё 19 новостей

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась вчера, 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека.

Текст петиции дословно:

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В июне 2020 г. в нашем городе (г. Бердск, Новосибирская область) появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически о начале строительства подъездных путей со стороны города Бердска, а также иные подготовительные работы под полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора, строительстве подъездных путей, в границах Искитимского района, но на территории непосредственно прилегающей к границам города Бердска.

Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.
Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!

В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!
В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.

Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!

16 часов назад Алексей Шабин оставил свой комментарий под петицией:

— Я категорически против заваливания мусором города-курорта!

Прокомментировала документ и Светлана Аксенова:

— Я живу на Юго-Восточном, и не желаю превращать свое жилье в помойку!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Шабин отправил открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в приемную правительства Новосибирской области 22 июня. Содержание письма касается создания полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова в минувший четверг, 18 июня.
Кстати, фотовидеорепортаж с места будущей свалки вы можете посмотреть здесь.

Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, а также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.
Чтобы оставить совй электронный голос, перейдите по ссылке.

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подпишите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск2 новых зараженных коронавирусом в Бердске. Всего 107 случаев заболевания на 23 июня
09:48 23-06-2020
2 новых зараженных коронавирусом в Бердске. Всего 107 случаев заболевания на 23 июня
О постоянной сменяемости власти в России заявил Песков
09:45 23-06-2020
О постоянной сменяемости власти в России заявил Песков
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу ПРИЕМЩИКА ТОВАРОВ
09:37 23-06-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу ПРИЕМЩИКА ТОВАРОВ
БердскШок: Кирпичи с крыши могут убить прохожих, опасаются жители Бердска. Смотрите видео
09:30 23-06-2020
Шок: Кирпичи с крыши могут убить прохожих, опасаются жители Бердска. Смотрите видео
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
09:28 23-06-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе
09:20 23-06-2020
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе
БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы
09:18 23-06-2020
БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы
БердскПетиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи
09:15 23-06-2020
Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи
Зачем сделали 4 лежачих полицейских высотой 45 см на дороге к дачам?
08:57 23-06-2020
Зачем сделали 4 лежачих полицейских высотой 45 см на дороге к дачам?
Ко второй волне коронавируса начали готовиться в России 1
08:53 23-06-2020
Ко второй волне коронавируса начали готовиться в России