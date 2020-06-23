Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась вчера, 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека.
Текст петиции дословно:
Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.
Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!
В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!
В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.
Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!
16 часов назад Алексей Шабин оставил свой комментарий под петицией:
— Я категорически против заваливания мусором города-курорта!
Прокомментировала документ и Светлана Аксенова:
— Я живу на Юго-Восточном, и не желаю превращать свое жилье в помойку!
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Шабин отправил открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в приемную правительства Новосибирской области 22 июня. Содержание письма касается создания полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова в минувший четверг, 18 июня.
Кстати, фотовидеорепортаж с места будущей свалки вы можете посмотреть здесь.
Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, а также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.
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