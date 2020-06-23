Зачем сделали 4 лежачих полицейских высотой 45 см на дороге к дачам?

Я не против ограничения скорости, но нормы то надо соблюдать!??? Я вчера ползла там со скоростью меньше 5 км и очень сильно ударила выхлопную.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала ВТП:

Здравствуйте. фото не успела сделать. Вопрос: на улице в СНТ Заречное, что вторая справа между Заречным и Раздольным у жилых домов отсыпали асфальтовой крошкой часть дороги. Спасибо молодцы. Там много ходит транспорта в Ветеран и Отдых. Хотелось бы,чтобы и остальную дорогу хотя бы прогрейдеровали, сплошные ямы. Но есть одно НО-БОЛЬШОЕ. На засыпанном участке сделали 4 ЧЕТЫРЕ!!! лежачих НЕСТАНДАРТНЫХ как гребень, высотой 45 см полицейских. Я не против ограничения скорости, но нормы то надо соблюдать!??? Я вчера ползла там со скоростью меньше 5 км и очень сильно ударила выхлопную.Если кто-то разобьет машину- кто будет отвечать? Общество Заречное или город??? Прошу эти горки привести в нормальный вид.