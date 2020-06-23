Ко второй волне коронавируса начали готовиться в России

Масочный режим продлят до осени, заявила вице-премьер Голикова. Она напомнила, что осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии

От коронавируса умерло уже больше 30 человек в регионе

Масочный режим россиянам придется соблюдать в том числе и осенью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале в понедельник.

По ее словам, «вирус никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный», однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, — сказала она. — Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».

Ранее Голикова заявила, что вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российское здравоохранение справится со второй волной распространения коронавируса, если она наступит.

Обеспеченность СИЗ

Голикова добавила, что Россия на сегодняшний момент решила проблему недостатка средств индивидуальной защиты. Поначалу средств индивидуальной защиты не хватало, поскольку страна не была готова к масштабу пандемии, отметила она.

«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать < ...> Сегодня этой проблемы нет», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что промышленность очень быстро перестроилась и оперативно стала выпускать средства индивидуальной защиты. При этом она отметила, что нехватка была покрыта также благодаря помощи китайских коллег.

Ранее в Минпромторге сообщили, что производство медицинских масок в июле в РФ увеличится почти на 70% и составит 11 млн штук в сутки по сравнению с выпускаемыми сейчас 6,5 млн штук. Также был удовлетворен спрос на защитные костюмы. В РФ их выпускают около 50 предприятий. До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков, теперь российские предприятия выпускают 380 тыс. литров в сутки.

Источник — программа «Познер» на Первом канале.