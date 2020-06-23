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«Мы тут никому не нужны»: О лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска рассказала пациентка с подозрением на COVID-19

22:09 23.06.2020, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Однако заведующая отделением Наталья Блукке прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», что лично проводит обходы. Кроме того, мазки на COVID-19 взяты у всех пациентов.

Мы тут никому не нужны: О лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска рассказала пациентка с подозрением на COVID 19
Как сообщает пациент горбольницы, в пульмонологи лечатся около 55 бердчан
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мы тут никому не нужны: О лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска рассказала пациентка с подозрением на COVID 19

«Мы тут никому не нужны»: О лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска рассказала пациентка с подозрением на COVID-19«Если это в легкой форме так заболевание проходит у меня, то что же творится, когда у кого-то средняя и тяжелая степень?»: Жительница Бердска болеет домаЕщё 1624 новостей

Новый пациент пульмонологического отделения ЦГБ Бердска связался с «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 22 июня. Марина (имя вымышленное — прим. ред.), рассказала о своем здоровье и пребывании в медучреждении.

— Вчера новенький врач дежурил, пробежался по палатам, смерил температуру новым прибором. Вот и все. В Искитим нас из Бердска больше не переводят, отрапортовали, что открыли свое ковидное отделение. Медперсонала мало, с ног валятся. Опять капельницы ставят в кабинете на кушетках всем вместе. Отделение полное. У меня давление не мерили давно, температура сама 36,2. Сатурация 91. И давно не слушали. Мы тут никому не нужны. Что делать? Куда уже обращаться? — паникует бердчанка.

Девушка прислала в редакцию результаты своего КТ легких. Как следует из заключения обследования: двустороннее интерстициальное изменение по типу матового стекла и консолидации в паренхиме левого и правого легкого (достоверные КТ-критерии изменений, характерные для COVID-19) с вовлечением не менее 25% объема левого и правого легкого (изменения соответствуют КТ-1).

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал историю пациента Егора, который лечился в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска. На тот момент у него взяли тест на COVID-19. Спустя неделю у Егора подтвердился диагноз «коронавирус».

По данным источников «Курьер. Среда. Бердск», в здании горбольницы на ул. Попова открывается ковидный госпиталь. Однако главврач ЦГБ Алла Дробинская данную информацию опровергла, ссылаясь на то, что подобное решение принимает Минздрав Новосибирской области.

Редакция направила запрос в адрес министра здравоохранения региона Константина Хальзова с просьбой рассказать о возможном создании ковидного госпиталя на базе пульмонологии ЦГБ Бердска вчера, 22 июня. Также редакция задала вопрос министру здравоохранения о том, что происходит в пульмонологическом отделении горбольницы Бердска.

Сегодня, 23 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская не ответила на звонок «Курьер. Среда. Бердск». А вот заведующая пульмонологией Бердска Наталья Блукке прокомментировала сообщение пациента:

— Нам присылают сообщения, что нет врачей в пульмонологии и все плохо. Вы сможете прокомментировать эту ситуацию?

— У нас есть врачи. Сегодня я осмотрела всех больных. Все получают обследование. Мазки (на коронавирус — прим. ред.) у всех взяты. Мы работали все выходные. Вообще не выходя отсюда практически.

— В частности, нам рассказывают, что медперсонала мало и медики валятся с ног. Скажите, пожалуйста, это действительно так?

— Этот вопрос адресуйте нашей курьерской службе. Службе с работой пациентов.

— Также нам сообщают о том, что открылся ковидный госпиталь на базе пульмонологии. Это так? Открытие планируется?

— Еще не открыли. Я не знаю, спросите у главного врача. Пока ничего нет.

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От редакции

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Аноним, 23 июня 2020 12:01
Госпиталь действительно открылся. Лежит родственник. Сегодня написал, что весь медперсонал в комбинезонах и в масках. Лечение проводится, кормят нормально, но мазок ещё не взяли. Лежит вторые сутки.
Ирина, 23 июня 2020 12:46
НВР: Ну совсем чтоб не было врачей, такого не бывает. А то что не хватает, то тут чему удивляться то?! Врачей и до Коронавируса не хватало всегда. И откуда им взяться если мало кто хочет за такие копейки работать? И коронавирус тут не причем. А если учесть, что из-за этого вируса врачей уже много полегло, то что уж тут поделаешь. Больше смущает тот факт, что пациентов с ковидом не разделяют от других, тех у кого нет ковида или от тех у кого он еще не подтвердился. Потому что у них и так иммунитет ослаблен, а рядом ковидные, конечно все поперезаражаются. Иммунитет не выдержит нагрузки и последствия будут печальными. Но у нас формальный подход во всем. Вот и получается, пока делается тест (а это почему то аж 10 дней длиться. Что очень странно, в телевизоре и на сайте коронавирус пишут что тестирование 10-30 минут) многие заражаются от подозрительных. Вот это большой минус
Аноним, 23 июня 2020 14:11
Чем меньше народу тем лучше для этой власти.
Аноним, 23 июня 2020 14:13
Вот так и умирают люди в Бердске.
Лежит человек целыми днями сам по себе, а когда начнутся судороги, то соседи по палате пойдут к врачу и будут облаяны, а потом в морг и выгодное спецпредложение от ритуальных услуг.
Аноним, 23 июня 2020 14:15
Мне сейчас должно плюсануть все кладбище.
- Да, да, именно так и было со всеми нами.
Аноним, 23 июня 2020 15:07
Да, вот так умерла несколько лет назад старушка в пульманологии. Моя тётя лежала с ней в одной палате, несколько раз просила посмотреть её, но медперсонал отнёсся к просьбе легкомысленно и ночью бабушка умерла.тетя такая же пожилая, до сих пор с содраганием вспоминает ту ночь и равнодушие медсестры.
Никола, 23 июня 2020 15:13
Зачем вообще подозрительных в легком состоянии кладут в стационар? Возьмите анализ амбулаторно и предпишите карантин. Если человек хорошо или удовлетворительно себя чувствует, то ему лучше дома - и сам не перезаражается больничными инфекциями, и других меньше вероятность заразить, и в больницах больше коек для тех, кому помощь действительно требуется.
Аноним, 23 июня 2020 18:37
Зачем вообще больница ?
Умирайте дома, как умрете закопают.
Я, 23 июня 2020 22:57
Если человек хорошо себя чувствует он не идет в больницу.
Аноним, 23 июня 2020 19:45
А я думаю, что правильно, что в Бердске открыли свое отделение, если щаболеешь, так уж лучше в своём городе лечиться, чем в инфекционках Новосибирска. Ну а лучше, конечно, не болеть, поэтому и надо беречься всеми способами.
дядя Федор, 23 июня 2020 22:59
Открыть мало. Надо еще и обеспечить
Валентина, 23 июня 2020 22:33
НВР:моя мама лежала перед НГ в пульмонологии. Могу подтвердить, что врачей мало, больница старая, прогнившая и вонючая. Лучше воочию посмотрите, что там твориться

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