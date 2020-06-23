«Мы тут никому не нужны»: О лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска рассказала пациентка с подозрением на COVID-19

Однако заведующая отделением Наталья Блукке прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», что лично проводит обходы. Кроме того, мазки на COVID-19 взяты у всех пациентов.

Как сообщает пациент горбольницы, в пульмонологи лечатся около 55 бердчан

Новый пациент пульмонологического отделения ЦГБ Бердска связался с «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 22 июня. Марина (имя вымышленное — прим. ред.), рассказала о своем здоровье и пребывании в медучреждении.

— Вчера новенький врач дежурил, пробежался по палатам, смерил температуру новым прибором. Вот и все. В Искитим нас из Бердска больше не переводят, отрапортовали, что открыли свое ковидное отделение. Медперсонала мало, с ног валятся. Опять капельницы ставят в кабинете на кушетках всем вместе. Отделение полное. У меня давление не мерили давно, температура сама 36,2. Сатурация 91. И давно не слушали. Мы тут никому не нужны. Что делать? Куда уже обращаться? — паникует бердчанка.

Девушка прислала в редакцию результаты своего КТ легких. Как следует из заключения обследования: двустороннее интерстициальное изменение по типу матового стекла и консолидации в паренхиме левого и правого легкого (достоверные КТ-критерии изменений, характерные для COVID-19) с вовлечением не менее 25% объема левого и правого легкого (изменения соответствуют КТ-1).

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал историю пациента Егора, который лечился в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска. На тот момент у него взяли тест на COVID-19. Спустя неделю у Егора подтвердился диагноз «коронавирус».

По данным источников «Курьер. Среда. Бердск», в здании горбольницы на ул. Попова открывается ковидный госпиталь. Однако главврач ЦГБ Алла Дробинская данную информацию опровергла, ссылаясь на то, что подобное решение принимает Минздрав Новосибирской области.

Редакция направила запрос в адрес министра здравоохранения региона Константина Хальзова с просьбой рассказать о возможном создании ковидного госпиталя на базе пульмонологии ЦГБ Бердска вчера, 22 июня. Также редакция задала вопрос министру здравоохранения о том, что происходит в пульмонологическом отделении горбольницы Бердска.

Сегодня, 23 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская не ответила на звонок «Курьер. Среда. Бердск». А вот заведующая пульмонологией Бердска Наталья Блукке прокомментировала сообщение пациента:

— Нам присылают сообщения, что нет врачей в пульмонологии и все плохо. Вы сможете прокомментировать эту ситуацию?

— У нас есть врачи. Сегодня я осмотрела всех больных. Все получают обследование. Мазки (на коронавирус — прим. ред.) у всех взяты. Мы работали все выходные. Вообще не выходя отсюда практически.

— В частности, нам рассказывают, что медперсонала мало и медики валятся с ног. Скажите, пожалуйста, это действительно так?

— Этот вопрос адресуйте нашей курьерской службе. Службе с работой пациентов.

— Также нам сообщают о том, что открылся ковидный госпиталь на базе пульмонологии. Это так? Открытие планируется?

— Еще не открыли. Я не знаю, спросите у главного врача. Пока ничего нет.