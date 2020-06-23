Как узнать будущее и увидеть вещие сны с 23 по 26 июня 2020 года

С 23 по 26 июня 2020 года люди могут увидеть вещие сны. Эксперты из области астрологии поделились, как разгадать своё сновидение и привлечь в жизнь счастье и благополучие.

Каждый сон, который будет сниться в период с 23 по 26 июня поможет решить многочисленные жизненные вопросы и осуществить заветные мечты

Высшие силы посылали человеку подсказки и давали ответы на заданные вопросы. Каждый сон, который будет сниться в период с 23 по 26 июня поможет решить многочисленные жизненные вопросы и осуществить заветные мечты.

Уникальный период начинается в период с 23 по 26 июня. Именно в это время, по мнению астрологов, люди сумеют увидеть будущее. Планета Нептун отвечает за интуицию, помогает сделать различные подсказки, чтобы люди не совершили необдуманных поступков.

Чтобы узнать о том, что хотят сказать Высшие силы, надо перед тем, как ложиться спать, выпить стакан чистой воды. Не советуют употреблять пищу за 1 час перед погружением в сон. Нужно избавиться от всех плохих мыслей, выбросить из головы неудачные встречи, воспоминания. Мысли должны быть чистыми и положительными.

Сделали несколько глотков, подумали о том, что хотели бы узнать о будущем. Потом снова сделали ещё несколько глотков и загадали желание. Так, пока стакан не опустеет. Поставить его под кровать и сразу ложиться спать. Астрологи советуют после ночного сна вспомнить сновидение, желательно во всех подробностях.

Источник: rsute