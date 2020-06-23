Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска

Не могут дозвониться до Центра третьи сутки бердчане. «Курьер. Среда. Бердск» выехал в сам центр и проверил, что там происходит.

«Не можем дозвониться даже до соседнего кабинета»: глава ЦСПН о постоянных звонках для получения выплаты

Жители Бердска столкнулись с проблемой: невозможно дозвониться до Центр социальной поддержки населения города, трубку никто не берет. Зачастую звучит механическое «Абонентский номер занят», после чего ожидание продолжается. Они обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью.

Количество желающих получить выплаты только растет: выплата 10.000 рублей на ребенка с 3 до 16 лет и 36.000 рублей на ребенка с 3 до 7 лет. Но получить ее удается далеко не всем, портал госуслуг иногда не отвечает или не выплачивает заявленные суммы. Также в Центр социальной поддержки населения города Бердска обращаются те, к кому выплаты поступали регулярно и до коронавируса, например, инвалиды.

— Мы не можем дозвониться до Центра соцподдержки третьи сутки! Это возмутительно! — отмечают бердчане.

Лариса Викторовна Ельчина, глава центра социальной поддержки населения отвечает на этот вопрос так:

— Звонков очень много, ответить на все практически невозможно, к тому же они поступают одновременно. Сейчас мы даже не можем дозвониться в соседний кабинет.

«Курьер. Среда. Бердск» выехал в сам центр и проверил, что там происходит. В центре социальной поддержки населения пустота: нет очередей, ни одного посетителя, несмотря на то, что прием идет. Но для приема необходимо записаться заранее позвонив по телефону, а дозвониться не получается уже которые сутки.