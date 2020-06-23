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Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска

13:45 23.06.2020, Алиса Ершова Фото: Алисы Ершовой
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Не могут дозвониться до Центра третьи сутки бердчане. «Курьер. Среда. Бердск» выехал в сам центр и проверил, что там происходит.

Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска
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Сюжет: Все пособия Путина
Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска

Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки БердскаНовую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и БердскеЕщё 158 новостей

Жители Бердска столкнулись с проблемой: невозможно дозвониться до Центр социальной поддержки населения города, трубку никто не берет. Зачастую звучит механическое «Абонентский номер занят», после чего ожидание продолжается. Они обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью.

Количество желающих получить выплаты только растет: выплата 10.000 рублей на ребенка с 3 до 16 лет и 36.000 рублей на ребенка с 3 до 7 лет. Но получить ее удается далеко не всем, портал госуслуг иногда не отвечает или не выплачивает заявленные суммы. Также в Центр социальной поддержки населения города Бердска обращаются те, к кому выплаты поступали регулярно и до коронавируса, например, инвалиды.

— Мы не можем дозвониться до Центра соцподдержки третьи сутки! Это возмутительно! — отмечают бердчане.

Лариса Викторовна Ельчина, глава центра социальной поддержки населения отвечает на этот вопрос так:

— Звонков очень много, ответить на все практически невозможно, к тому же они поступают одновременно. Сейчас мы даже не можем дозвониться в соседний кабинет.

«Курьер. Среда. Бердск» выехал в сам центр и проверил, что там происходит. В центре социальной поддержки населения пустота: нет очередей, ни одного посетителя, несмотря на то, что прием идет. Но для приема необходимо записаться заранее позвонив по телефону, а дозвониться не получается уже которые сутки.

Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска
Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска
Пустота. Телефоны звонят непрерывно: как получают социальные выплаты в Центре соцподдержки Бердска
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