Какие дополнительная возможность на получение выплаты в 5000, 10000 рублей для родителей создали в Новосибирской области

Заявления специалистами ПФР будут приниматься до 1 октября текущего года

Выездные приемы населения – дополнительная возможность для семей с детьми подать заявление на дополнительные выплаты. За 3 дня специалистами органов ПФР в ходе выездных приемов принято порядка 400 заявлений.

На прошлой неделе специалисты областных территориальных управлений ПФР организовали выезды в населенные пункты региона с целью приема заявлений на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3-х до 16-ти лет. Данными выездами были охвачены те населенные пункты сельской местности, в которых нет клиентских служб Пенсионного фонда, и есть сложности с подачей заявлений через интернет. В результате проделанной работы специалистами ПФР было принято порядка 400 заявлений на дополнительные выплаты семьям с детьми, а также даны консультации по различным вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда России.

«Мы организуем в сельских районах выездные пункты Пенсионного фонда, — комментирует ситуацию управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа, — Нам в этом активно помогают главы муниципальных образований, сельсоветов, работники социальных служб, администрации местных учебных заведений, школ. Мы на месте организовывали 12 передвижных пунктов, чтобы люди приходили, подавали заявления. Также у нас 10 межрайонных управлений ПФР, где ежедневно идет приём посетителей. Это, как правило, в тех местах, где люди не могут подать заявление дистанционно».

Как показывает статистика, на сегодняшний день большинство семей нашего региона уже подали заявления на дополнительные выплаты семьям с детьми и получили их.

«Сейчас в регионе, к примеру, по единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей охвачено уже более 93% детей, имеющих право по предварительным подсчетам на данную выплату, — отмечает Александр Терепа, — В цифрах: это более 413 тысяч детей, выплачено 4 млрд. 132 млн. рублей. Но есть, конечно, еще люди, которые по тем или иным причинам не обратились за выплатами, решили, что позже реализуют свои права. Мы будем вести прием заявлений еще три месяца».

Напомним, что заявления специалистами ПФР будут приниматься до 1 октября текущего года. Самый удобный и популярный сейчас способ подачи заявлений – это дистанционный. Так в электронном виде заявление на ежемесячную выплату можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату в размере 10 тысяч – только через портал госуслуг.

«Совместно с Правительством Новосибирской области в регионе была проведена большая работа по созданию дополнительных центров по регистрации в ЕСИА, благодаря чему люди смогли получить доступ к электронным сервисам, — подводит предварительные итоги управляющий Отделением ПФР, — Все это привело к тому, что 96% заявлений на указанные выплаты специалисты ПФР приняли именно в электронном виде. Это очень эффективный способ работы с клиентом».

На сегодняшний день органами ПФР по Новосибирской области средства и на ежемесячную, и на единовременную выплату направлены новосибирским семьям уже более чем на 500 тысяч детей.

Источник: pfrf.ru