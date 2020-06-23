Микроблейдинг бровей: все, что вам нужно знать о продедуре

Устали каждое утро рисовать брови? Эта статья для вас!

Микроблейдинг освободит вам кучу времени

На вопросы нам отвечает мастер по перманентному макияжу Наталья Соловьева.

Как наносится пигмент?

При микроблейдинге мастер вручную при помощи специальной ручки, оснащенной тончайшим лезвием (так называемой манипулой), создает в области бровей штрихи в разных направлениях, имитирующие настоящие волоски, после чего вводит красящий пигмент. Краска для микроблейдинга, как правило, содержит спирт. Его задача — это не только профилактика возможного заражения, но и обеспечение более длительного срока службы пигмента.

Цена продедуры

Цена складывается из нескольких факторов — это обучение мастера, расходные материалы (пигменты) и оборудование. Обучение базовому курсу микроблейдинга занимает не более 4-5 дней, стоит от 40-100 тысяч в зависимости от преподавателя.

Оборудование для микроблейдинга многократно дешевле, чем для перманентного макияжа. То же самое касается и расходных материалов. Например, ручка (манипула) — 500-2 500 рублей, одноразовые иголки для ручной техники — 100-300 рублей, пигменты — 1 000-3 000 рублей. Затраты мастера для начала работы могут составить максимально 100-150 тысяч. Стоимость одной процедуры микроблейдинга — 3 000-15 000 рублей.

Как подготовится к процедуре?

Подготовка к процедуре микроблейдинга включает в себя запрет на посещение солярия. За 10 дней до визита к специалисту стоит отказаться от выщипывания бровей. За сутки до часа Х не стоит употреблять энергетических напитков, кофе, алкоголя, жирной пищи и кроворазжижающих препаратов.

Какие негативные эффекты могут возникнуть после процедуры?

Сразу подчеркну, что все зависит от квалификации мастера. Если она низкая, вы рискуете получить микрошрамы, так как при микроблейдинге травмируется часть волосяных фолликулов. Также на каких-то местах собственные волоски вообще могут перестать расти.

Результат держится около года.

Источник: АиФ