Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске

Кирпич на крыше трансформаторной станции, которым был придавлен рубероид, сняли. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», жители города опасались, что кирпичи могли убить прохожих.
Во вторник, 23 июня в промежуток между 12:00 и 15:12 работники приехали и убрали груду кирпичей с крыши станции. Они же закрепили крышу, чтобы ее не пришлось придавливать. Кирпичи находились между домами Ленина, 52 и К. Маркса, 35.
Фотографии были присланы на электронную почту редакции читателем.
Оо.лучше неспрашивайте..их столько, что....