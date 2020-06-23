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Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске

20:57 23.06.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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23 июня работники убрали кирпичи, держащие крышу. Жители города опасались, что они могли убить прохожих.

Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске
Убрали кирпич с крыши трансформаторной станции

Кирпич на крыше трансформаторной станции, которым был придавлен рубероид, сняли. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», жители города опасались, что кирпичи могли убить прохожих.

Во вторник, 23 июня в промежуток между 12:00 и 15:12 работники приехали и убрали груду кирпичей с крыши станции. Они же закрепили крышу, чтобы ее не пришлось придавливать. Кирпичи находились между домами Ленина, 52 и К. Маркса, 35.

Фотографии были присланы на электронную почту редакции читателем.

Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске
Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске
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От редакции

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Аноним, 23 июня 2020 16:04
НВР:
Оо.лучше неспрашивайте..их столько, что....

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