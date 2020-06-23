Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске

Убрали кирпич с крыши трансформаторной станции

Кирпич на крыше трансформаторной станции, которым был придавлен рубероид, сняли. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», жители города опасались, что кирпичи могли убить прохожих.

Во вторник, 23 июня в промежуток между 12:00 и 15:12 работники приехали и убрали груду кирпичей с крыши станции. Они же закрепили крышу, чтобы ее не пришлось придавливать. Кирпичи находились между домами Ленина, 52 и К. Маркса, 35.

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