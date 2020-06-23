А был ли вирус: Как расшифровать тест на антитела к COVID-19, рассказала врач Искитима

Когда вырабатываются иммуноглобулины класса М, а когда иммуноглобулины класса G? Как понять, опасен ли ты для окружения? Рассказываем в нашем материале.

Анализ на антитела к коронавирусу расскажет о вашем здоровье

Всплеск антител к COVID-19 показал анализ у переболевшей в начале мая ОРВИ жительницы Искитима Елены. Как сообщал сайт «Весь Искитим», тест на коронавирус у женщины был отрицательный. Елена сдала анализы в платной клинике, так как в ЦГБ Искитима ей отказали — симптомом коронавируса,кроме высокой температуры, у нее не было.

Сегодня, 23 июня, заведующая лабораторией клиники «Санитас» Юлия Коведяева рассказала сайту «Весь Искитим», как понять по анализам на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, что человек переболел коронавирусной инфекцией.

— В крови мы смотрим антитела иммуноглобулина класса М, которые говорят, что идет острый период заболевания. У разных инфекций они нарабатываются по-разному. У каких-то инфекций эти антитела держатся меньше, а у каких-то больше. Иммуноглобулин класса G говорит о том, что уже идет процесс выздоровления и иммунные антитела вырабатываются, формируется иммунитет. У каких-то инфекций это говорит о формировании защитной реакции, а у других — о хронизации процесса, как у боррелиоза. Если мы рассматриваем COVID-19, то пока неизвестно — будет формироваться пожизненный иммунитет или нет. Сам вирус известен давно, но его так досконально еще не исследовали.

У COVID-19, по известным данным, иммуноглобулин М начинает вырабатываться на 5-7 сутки. Важно отметить, что разный организм реагирует на вирус по-разному. Бывают ситуации, когда иммуноглобулин М вообще не нарабатывается. В этом случае иммунная система не отвечает на заболевание, хотя оно есть. По некоторым данным, у молодых людей интерферона в организме больше и он срабатывает — быстрее убивает инфекцию, иммунитет просто не успевает ответить.

Иммуноглобулины G начинают вырабатываться через 2 недели. Но есть такой перехлест, который мы наблюдаем — иммуноглобулин М еще есть, а иммуноглобулин G уже начинает нарабатываться. Такое происходит примерно на 10-й день заболевания. Бывает, что иммуноглобулина М нет, но мы видим на КТ признаки коронавируса, пневмонии. При этом иммуноглобулин G уже есть. Это все очень индивидуально. При этом, если есть хорошая наработка иммуноглобулинов G, то человек определенное время уже не заразится болезнью повторно. Об этом говорят высокие показатели коэффициента позитивности (КП — прим ред.) на инфекцию.

Как отметила Юлия Михайловна, расшифровать анализ сможет только практикующий врач инфекционист или терапевт. При этом, как правило, клиники дают результат теста на антитела к коронавирусу — отрицательный, сомнительный или положительный.

— Если КП меньше 1, то результат на антитела можно считать отрицательным. Или они мало наработались. Бывают результат теста более 15 КП — это очень хороший результат. Иммунитет ответил на вирус, — резюмирует Юлия Михайловна.