Отменил ограничения в работе МФЦ в Новосибирской области губернатор Травников с 25 июня. И в Бердске тоже

МФЦ начнут работать в обычном режиме. Раньше они работали исключительно по предварительной записи из-за пандемии коронавируса.

МФЦ в Бердске расположен в микрорайоне Радужном

С 25 июня МФЦ Новосибирской области начнут работать в обычном режиме. Ранее они работали исключительно по предварительной записи – действовавшее ограничение отменено в соответствии с постановлением Губернатора №105 от 23 июня, которое подписал глава региона Андрей Травников.

Документ вносит изменение в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» и предусматривает утрату силу пункта 7 этого постановления, которым было предусмотрено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях ГАУ НСО «МФЦ» исключительно по предварительной записи.

«Записаться в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг можно непосредственно в филиалах , а также как и ранее – через Единую справочную службу «052», сайт https://www.mfc-nso.ru/ и мобильное приложение. При посещении МФЦ просим граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах», – отметил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Документ опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru