На бешеной скорости сбивает 9-летнюю девочку на видео на пешеходе водитель Лада Гранта в Линеве

17:15 23.06.2020 Фото: скриншот видео 2 0

Прежде чем переходить дорогу девочка посмотрела по сторонам. Водитель Лада Гранта не заметил ее. Школьница госпитализирована в больницу.

19 июня в 19:12, на пешеходном переходе возле парка, была сбита 9-летняя девочка. Скорая помощь прибыла на место ДТП буквально через несколько минут. Видео читателей паблика Линево РФ Источник: vk.com/linevorf

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Как надо наказать за такое? Ответить