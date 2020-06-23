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На бешеной скорости сбивает 9-летнюю девочку на видео на пешеходе водитель Лада Гранта в Линеве

17:15 23.06.2020 Фото: скриншот видео
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Прежде чем переходить дорогу девочка посмотрела по сторонам. Водитель Лада Гранта не заметил ее. Школьница госпитализирована в больницу.

19 июня в 19:12, на пешеходном переходе возле парка, была сбита 9-летняя девочка. Скорая помощь прибыла на место ДТП буквально через несколько минут.

Видео читателей паблика Линево РФ

Источник: vk.com/linevorf

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От редакции

Как надо наказать за такое?

Аноним, 23 июня 2020 17:25
Видит что ребенок дорогу перебегает еще и газу дал на переходном пешеходе.
Аноним, 23 июня 2020 17:46

Скорость не была бешеной и это очевидно на видео.

Но вот замечу: скорость девочки точно была бешеной для пешехода, поскольку неслась она сломя голову просто

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