На бешеной скорости сбивает 9-летнюю девочку на видео на пешеходе водитель Лада Гранта в Линеве

19 июня в 19:12, на пешеходном переходе возле парка, была сбита 9-летняя девочка. Скорая помощь прибыла на место ДТП буквально через несколько минут.
Видео читателей паблика Линево РФ
Источник: vk.com/linevorf
Прежде чем переходить дорогу девочка посмотрела по сторонам. Водитель Лада Гранта не заметил ее. Школьница госпитализирована в больницу.
19 июня в 19:12, на пешеходном переходе возле парка, была сбита 9-летняя девочка. Скорая помощь прибыла на место ДТП буквально через несколько минут.
Видео читателей паблика Линево РФ
Источник: vk.com/linevorf
От редакции
Как надо наказать за такое?
Скорость не была бешеной и это очевидно на видео.
Но вот замечу: скорость девочки точно была бешеной для пешехода, поскольку неслась она сломя голову просто