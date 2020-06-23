Сколько зараженных COVID-19 в каждом районе Новосибирской области, не знает Минздрав

Министерство ведет учет пациентов с разбивкой по лечебным учреждениям, а госпитализация больных с подозрением и подтвержденным COVID-19 осуществляется не всегда в границах того же населенного пункта или района, где проживают пациенты.

Минздрав рассказал лишь о том, сколько человек болеют коронавиурусом в регионе, Бердске и Искитиме

Сколько человек болеют коронавирусом в каждом городе и районе Новосибирской области? Такой запрос редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила министру здравоохранения Новосибирской области в начале июня.

19 июня минздрав ответил на некоторые вопросы редакции. Так, по данным оперативного штаба на утро 23 июня в регионе зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19 в Новосибирской области. В Бердске — 107 случаев, в г. Искитиме — 53 случая, в Искитимском районе — 33 случая.

Коэффициент возраста пациентов зараженных COVID-19 в Новосибирской области:



— Отдельная статистика возрастной разбивки по районам Новосибирской области не ведется, — сообщили в Минздраве региона.

В Новосибирской области зарегистрировано 76 умерших от COVID-19, из них в Искитимском районе — 0 случаев, в Бердске — 0 случаев.

При этом в минздраве отмечают, что эпидемиологическое расследование путей инфицирования COVID-19 находится в компетенции Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Количество инфицированнных COVID-19, включая детей, а также скончавшихся от данной инфекции ежедневно публикует региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции. Вы можете посчитать процентное соотношение самостоятельно, — отвечает министр здравоохранения Константин Хальзов на запрос «Курьер. Среда. Бердск».

Отмечается, что дети, инфицированные новой коронавирусной инфекцией, в целом переносят данное заболевание легче, чем взрослые. Кроме того, на сегодняшний день специфического лекарства от новой коронавирусног инфекции COVID-19 нет, вакцина находится в стадии разработки.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерств здравоохранения, лечение пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19» в настоящее время осуществляется согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия № 7 от 03.06.2020 года.

— В связи с тем, что министерство здравоохранения ведет учет пациентов с разбивкой по лечебным учреждениям, а госпитализация больных с подозрением и подтвержденным COVID-19 осуществляется в соответствии с утвержденной схемой маршрутизации, предполагающей помещение пациентов в специализированные стационары и обсерваторы, не всегда находящиеся в границах того же населенного пункта или района, где проживают пациенты, предоставить запрашиваемую вами информацию о количестве зараженных в каждом районе не представляется возможным. Вы можете запросить интересующую вас информацию о количестве лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в каждом районе Новосибирской области в оперативных штабах районов по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции, — ответил министр здравоохранения Новосибирской области на запрос «Курьер. Среда. Бердск».