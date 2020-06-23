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Красота / Общество

51-летняя жена Олега Газманова разделась на камеру

16:44 23.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/marinagazmanova/
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Муж не против таких откровенных видео в социальных сетях, сообщает Марина Газманова.

51 летняя жена Олега Газманова разделась на камеру
У Олега Газманова потрясающая жена

51-летняя Муравьева-Газманова жена известного певца Олега Газманова разместила откровенное  видео в своем Instagram.

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Кто рано встаёт, тот всё успевает ! Не просто всё, а с бонусом- чашка ароматного кофе по середине озера, после хорошей проходки, прогрёбки , после замякушки и потягушки под недоуменный взоры утят! Привет первый понедельник после солнечного затмения ! После Купалы наступает вторая половина лета? Не спать ! Вставать рано и всё успеете! Никому не ныть! Кто где устроит себе сегодня пикник, обещаете? #газмановамарина #лето #природа #кувшинки #live #happy съёмка от @muahharlamova мастер на все ручки ! #instagood #instagram @goodday

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

 Красотка медленно снимает перчатки, оставаясь в нижнем белье. Фигура Марины восхищает многих поклонников, да и сама красавица заявляет, что муж не против таких видео в социальных сетях, видимо он тоже гордиться своей красавицей-женой. В комментариях под видео отметились многие российские звезды.
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