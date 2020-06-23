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Хлор и антибиотики нашло в курином филе Роскачество 

16:53 23.06.2020 Фото: pxhere.com
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Следов хлора не обнаружилось в филе только шести торговых марок: «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром» и «Рококо».

Хлор и антибиотики нашло в курином филе Роскачество 
Эксперты исследовали продукцию 13 российских и двух белорусских торговых марок по цене от 225 до 350 рублей за упаковку
Роскачество проверило куриное филе производства России и Белоруссии и обнаружило в некоторых образцах следы хлора и антибиотиков. Об этом говорится говорится в сообщении организации.
Эксперты исследовали продукцию 13 российских и двух белорусских торговых марок по цене от 225 до 350 рублей за упаковку. Куриное мясо проверяли на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность.
Ни в одном образце специалисты не обнаружили листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, а также нитритов, химических растворов и ГМО. Однако в филе девяти торговых марок они выявили хлороформ — побочный продукт хлорирования.
Углубленное исследование показало, что в более глубоких слоях мышечной ткани хлора меньше, а на поверхности — больше.
«Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами», — сделали вывод эксперты.
По их мнению, выявленная концентрация хлороформа говорит скорей о недоочистке водопроводной воды на предприятиях.
«Это не имеет ничего общего с советской обработкой хлором, когда тушки на производстве макали в «хлорную баню», — пояснил технический директор ООО «Лабтех», инженер лаборатории доклинических исследований МФТИ Юрий Афанасьев.
Следов хлора не обнаружилось в филе только шести торговых марок: «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром» и «Рококо».
Кроме того, в десяти образцах эксперты выявили антибиотики. Причем у продукции торговых марок «Вкусвилл» и «Троекурово» на упаковке была надпись «Без антибиотиков» — то есть она не соответствовала действительности. Следы антибиотика нашли и в одном товаре, помеченном знаком «халяль».
Что касается содержания белков, жиров и энергетической ценности, а также массы нетто, то ни в одном случае расхождений с информацией.
Источник: РИА Новости
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