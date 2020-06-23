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Взяла паузу: Чуть не рухнувшая из окна на тротуар 81-летняя бабушка в Искитиме решает, нужна ли ей помощь соцработников

17:30 23.06.2020, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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Окна в квартире помыла председатель дома. Тамару Мануйлову навестили соцработники, рассказали о своих услугах, предложили помощь.

Взяла паузу: Чуть не рухнувшая из окна на тротуар 81 летняя бабушка в Искитиме решает, нужна ли ей помощь соцработников
Окна в квартире старушки стали чистыми

Со второй попытки смогли навестить 81-летнюю Тамару Мануйлову, у которой некому помыть окна, соцработники Искитима. Назначенную на понедельник, 22 июня, встречу бабушка отменила. У нее должна была состояться встреча с представителем ЛДППР по поводу вырубки деревьев рядом с ее домом.

Соцработники пообщались с пенсионеркой 23 июня. Как рассказала сайту «Весь Искитим» директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Инна Вагнер, ее специалисты побывали в квартире бабушки, рассказали все про услуги, на каких условиях их предоставляют.

Тамара Алексеевна решила, что сама придет к ним 25 июня, чтобы сказать будет ли она их клиентом или не будет, а пока взяла паузу, пояснила Инна Юрьевна.

Специалисты отметили, что пенсионерка довольно активна, везде ходит, скорее всего, от услуг соцработника откажется. К тому же, бабушку очень волнует финансовый вопрос, ей и так пенсии не хватает. И когда ей привели пример, что уборка квартиры за месяц обходится в 40 рублей, сказала, что у нее нет лишних денег.

Соцработники отметили, что окна у Тамары Алексеевны были чистыми. Со слов бабушки, к ней пришла председатель дома и сама лично их помыла. И добавила, что в ЛДПР пообещали вырубить тополя под ее окнами. Они ей мешают. Специалисты КЦСОН подтвердили, что в комнате пенсионерки действительно темно из-за деревьев.

Как выяснилось, бабушка не одинокая. К ней приходят сын, сноха и внук. А с сегодняшнего дня у бабушки в доме появился новый жилец — котенок.

Как сообщал «Весь Искитим», 81-летняя Тамара Мануйлова никого не смогла найти для мытья окон в своей квартире, даже за деньги. Полезла сама на подоконник и чуть не рухнула на тротуар. Она рассказала, что из-за перенесенной в прошлом году травмы стала немощной. Старушка живет одна. За помощью в Комплексный центр социального обслуживания населения не обращалась. Говорит, что потихоньку дома все еще делает сама — нужно двигаться, пояснила пенсионерка. Но она не отказалась бы от помощи, например в мытье окон.

Проблему немощной бабушки взяли на контроль в КЦСОНе. И обещали сходить к пенсионерке, чтобы предложить ей свои услуги.

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От редакции

К вашим родным приходит соцработник?

Аноним, 23 июня 2020 18:00
Что значит не нашла никого за деньги? За деньги за полчаса можно найти
Аноним, 23 июня 2020 18:00
Тополя жалко
Аноним, 23 июня 2020 18:01
Если у нее столько родственников, то почему они не помогут?

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