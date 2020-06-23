Остановят подачу воды в детскую поликлинику, школу и 11 домов Микрорайона Бердска
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Остановят подачу воды в детскую поликлинику, школу и 11 домов Микрорайона Бердска

5:02:046/23/2020
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Коммунальщики просят жителей запастись на 25 июня водой.

— В связи с производством работ АО «РЭС» на ТП-77 будет произведено отключение холодного и горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-3А, проживающих в домах: Микрорайон, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42, а также в школе № 12 и детской поликлинике № 2, — гласит анонс предстоящего мероприятия на сайте Комбината бытовых услуг.

Подача воды в указанные дома и учреждения будет прекращена в 9.00 25 июня. Возобновится горячее и холодное водоснабжение ориентировочно в 12 часов того же дня.

В связи с предполагаемыми мероприятиями коммунальщики просят жителей заранее запастись водой.


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