Выступит с телеобращением к россиянам 23 июня в 19.00 Путин

Речь пойдет «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом.



По словам Пескова, оно будет «о текущем моменте» и «о нас с вами в целом».

Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Речь пойдет «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», добавил он.

В связи с коронавирусом президент выступал с телеобращениями дважды в марте и дважды в апреле. Он вводил и продлевал режим нерабочих дней и предлагал меры поддержки населения, бизнеса и врачей в условиях эпидемии и самоизоляции. 11 мая он снова говорил о мерах помощи россиянам, а также объявил о завершении нерабочих дней в стране.

Из-за коронавируса Путин перенес парад Победы с 9 мая на 24 июня, а голосование по поправкам в Конституцию — с 22 апреля на 1 июля. После парада, но до 1 июля президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок, отмечали источники «Интерфакса».

Источник: Интерфакс