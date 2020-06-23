Посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти» 22 июня Путин

В День памяти и скорби Президент посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти»

В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот».

В сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин осмотрел патриарший собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова – главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. Предстоятель РПЦ совершил в храме краткий молебен.

Собор возведён к 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён ратным подвигам защитников Родины – участников всех сражений за свободу и независимость страны.

Центральный престол верхнего храма наименован в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, а каждый из четырёх его приделов – в честь небесных покровителей видов и родов войск Вооружённых Сил: святого благоверного князя Александра Невского – покровителя Сухопутных войск, святого пророка Божия Илии – покровителя ВКС и ВДВ, святого апостола Андрея Первозванного – покровителя ВМФ, и святой великомученицы Варвары – покровительницы РВСН. Нижний храм религиозного комплекса освящён во имя святого равноапостольного князя Владимира Великого, крестителя Руси.

На площади перед собором глава государства и Патриарх Кирилл обратились к военнослужащим.

Затем Президент посетил музейный комплекс «Дорога памяти», представляющий собой галерею иммерсивных залов, погружающих посетителей в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. Исторический мультимедийный проект, собравший уникальные экспонаты военных лет, реализован на территории парка «Патриот» вокруг главного храма Вооружённых Сил.

Главный элемент «Дороги памяти» – фотогалерея «Река времени» с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла и многих других, кто встал на защиту Родины, – всего более 30 миллионов имён. Виртуальный архив участников ВОВ пополняется ежедневно.

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Патриарх Кирилл также возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

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Выступления перед военнослужащими в День памяти и скорби

Патриарх Кирилл: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны! Сергей Кужугетович Шойгу, Министр обороны! Братья!

В этот высокоторжественный день с особым чувством я обращаюсь к вам. Это день скорби и памяти, это тот самый день, когда 79 лет тому назад до зубов вооружённый враг, наслаждавшийся и гордившийся своим полным превосходством над нашей страной, нарушил священные рубежи нашей Родины с полной уверенностью, что в наикратчайшие сроки он одержит полную победу и сокрушит нашу державу.

Мы знаем, как нелегко было в первые месяцы войны и даже годы, сколько сил было положено, сколько жизней было отдано за Отечество! Но в то страшное и судьбоносное время мы как страна и как народ выдержали, мы сохранили свою независимость, мы сохранили свою свободу от всяких внешних влияний. Мы той Победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны.

Но на алтарь Победы были отданы тысячи и тысячи жизней, и, празднуя Победу, мы никогда не должны забывать о жертвах и о подвиге нашего народа. Это священные жертвы, это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России.

Сегодня мы живём в мирное время. Это мирное время является результатом и мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших Вооружённых Сил. Всё это в сочетании даёт возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества.

Но для того, чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах. Вооружённые Силы должны быть всегда на высоте своего призвания. Помимо необходимого технического оснащения важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознании и в сердце каждого, кто принимает присягу. Только такая решимость, такое мужество и такая верность стране, помноженные на технические современные возможности и сверхновое мощное вооружение, и будут давать гарантию безопасности для нашей страны на многие годы.

Я хотел бы сердечно приветствовать Вас, Владимир Владимирович, как Главнокомандующего Вооружёнными Силами России и поблагодарить Вас за Ваши труды. Всё, что сегодня происходит в стране, во многом зависит от решений Президента, а что происходит в армии – от Главнокомандующего. И мы, как верующие люди, молимся о Вашем здравии, о том, чтобы Господь укрепил Вас, дал духовные и физические силы для продолжения Вашего ответственного служения народу нашему.

Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими Вооружёнными Силами!

Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём всех вас сердечно поздравляю!

В.Путин: Ваше Святейшество! Уважаемые товарищи!

Сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны.

Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю.

Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами, она даёт нам силы – силы служить нашей стране, нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим.

Мы собрались здесь, у стен главного храма Вооружённых Сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.

Уважаемые товарищи!

Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надёжно обеспечены.

Вооружённые Силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. Но главной основой ратного труда по‑прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне.

Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945‑го.

Вечная память павшим героям! Низкий поклон ветеранам! Слава Вооружённым Силам России!

Источник: kremlin.ru