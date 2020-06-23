Высоко оценил уровень санитарных норм для голосования по внесению поправок в Конституцию губернатор Травников

Главе региона доложили — комиссии подготовлены к процедуре голосования до дня голосования, которое пройдет с 25 по 30 июня включительно, а также к голосованию «на дому» и непосредственно ко дню проведения общероссийского голосования – 1 июля.

голосование может быть организовано на придомовой территории

В Новосибирской области более двух тысяч избирательных участков будут работать на общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Губернатор Андрей Травников 23 июня проконтролировал готовность ряда новосибирских участков к работе с учетом строгого соблюдения санитарных норм в условиях пандемии коронавируса.

Главе региона доложили — комиссии подготовлены к процедуре голосования до дня голосования, которое пройдет с 25 по 30 июня включительно, а также к голосованию «на дому» и непосредственно ко дню проведения общероссийского голосования – 1 июля. Это позволяет исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. На избирательном участке каждому выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании – одноразовую ручку. На входе в помещения для голосования будет организован температурный контроль.

Голосование вне помещения также будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. К гражданину на дом придут члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования. Голосование будет проходить бесконтактным способом на лестничной клетке. У члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Член комиссии обработает пакет дезинфицирующим средством.

Также голосование может быть организовано на придомовой территории. В участковые комиссии переданы 600 комплектов для проведения голосования на придомовых территориях.

Губернатор высоко оценил готовность избирательных участков к проведению голосования, отметив, что при их подготовке был учтен весь комплекс необходимых санитарных мероприятий. Также Андрей Травников отметил, что областная избирательная комиссия сформировала максимально удобный график работы УИКов: «Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию»

Принятые меры по обеспечению всех мер санитарной безопасности при проведении голосования, обеспечивающие возможность большому количеству жителей Новосибирской области принять в нем участие, позволяют параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ в Новосибирской области узнать мнение граждан еще по двум важным вопросам – провести анкетирования для определения приоритетов распределения «Народного бюджета», и по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Во время выездного совещания по готовности региона к голосованию, Губернатору Андрею Травникову доложили — каким образом будет организовано анкетирование новосибирцев.

Напомним, что Новосибирская область — в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» — получила 300 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами нашего региона. Куда их направить — предстоит решить самим жителям.

«Муниципалитеты получали и получают регулярную поддержку и из областного, и из федерального бюджетов. На компенсацию затрат на борьбу с коронавирусом регион получил не так давно 2 миллиарда рублей, которые распределяли по муниципалитетам. Но эти 300 млн рублей федерального бюджета мы не хотим распределять как обычно решением правительства или депутатского корпуса. Мы хотим спросить людей: на какие направления развития вашего города, вашего района, села вы хотели бы направить в первую очередь средства. Обобщим потом информацию и на ее основании будем целевым образом распределять средства муниципалитетам», — подчеркнул Губернатор. Глава региона отметил, что если опыт подобного анкетирования окажется удачным, то региональные власти намерены его использовать и в дальнейшем — уже при распределении муниципалитетам субсидий из областного бюджета.

Также одновременно с проведением общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в регионе будет организован сбор подписей за право присвоения Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

«У нас уже собрано много подписей от трудовых коллективов, организаций, политических объединений. Но мы хотели бы подкрепить нашу позицию голосами жителей Новосибирска, Новосибирской области. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона с просьбой поставить подпись за Новосибирск», — сказал Андрей Травников.

Организация проведения анкетирований поручена министерству региональной политики Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов региона. Анкетирование будет проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).