Снизить планку на выплату субсидии ЖКХ с 22 % до 15% могут в России. Многие обнищали

Сегодня по закону субсидия на оплату услуг ЖКХ выплачивается тем гражданам, которые тратят на это 22 процента своего дохода.

Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ

Сегодня по закону субсидия на оплату услуг ЖКХ выплачивается тем гражданам, которые тратят на это 22 процента своего дохода. Местные власти имеют право эту планку понизить, например, в столице оформить госпомощь можно уже при расходах на коммуналку в десять процентов. В условиях сложной экономической ситуации, когда выросло число безработных, следует резко расширить число получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а её оформление максимально упростить, считает председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

— Через месяц на «правительственном часе» в Госдуме с отчётом выступит Михаил Мишустин. Какую проблему хотите поднять на встрече с премьером?

— Скорее всего, это будет снижение предельно допустимой доли совокупных доходов семьи на оплату коммунальных услуг с 22 до 15 процентов по всей России. Сейчас регионы устанавливают собственный порог затрат на ЖКХ для предоставления субсидий. Ещё когда я была депутатом Мосгордумы, то добилась того, чтобы в столице субсидировали коммуналку, если она превышает десять процентов доходов от семьи, эта норма действует и сейчас. В Санкт-Петербурге порог — 14 процентов, а в Якутии — 15. Но во многих регионах местные власти своим решением планку не снижают, люди получают субсидии, если расходуют на коммуналку больше 22 процентов своего бюджета. Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле. Нашу инициативу активно поддержал Минстрой, единственное ведомство, которое возражает, — Минфин.

Следует распространить на всю страну действующий в Москве порядок, когда субсидия сразу отправляется поставщикам услуг, поскольку это целевая выплата

Убеждена, что сами субсидии должны оформляться только по заявлению гражданина, все иные документы органы власти обязаны получать в порядке межведомственного взаимодействия. Кроме того, следует распространить на всю страну действующий в Москве порядок, когда субсидия сразу отправляется поставщикам услуг, поскольку это целевая выплата. Убирая лишнее звено, мы направляем деньги напрямую в отрасль, а человек видит соответствующую скидку в платёжном документе.

— Как вы в целом оцениваете влияние ситуации с коронавирусной инфекцией на жилищно-коммунальную сферу? Ведь до первого января 2021 года, согласно правительственному постановлению, поставщики коммунальных ресурсов даже не могут взыскивать пени с неплательщиков.

— В целом сектор ЖКХ оказался в очень тяжёлом положении, и нет никаких сомнений в том, что его надо включать в число приоритетных для максимальной поддержки отраслей. Если эта система рухнет, то нас ждёт катастрофа. Особенно плохо обстоят дела с водоснабжением и водоочистными предприятиями, которые почему-то финансируются по остаточному принципу. Водоканалы в небольших городах, оказавшиеся монополистами поневоле, в самом трудном положении. Особого внимания заслуживают и системы отопления. Власти не должны допустить того, чтобы жилые дома, социальные объекты оказались не готовы к зиме.

— На пленарном заседании в Совете Федерации 17 июня спикер палаты Валентина Матвиенко, чтобы быстрее переселять граждан из аварийного и ветхого жилья, предложила распространить реновацию на всю страну. В сентябре 2018 года вы вместе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о всероссийской реновации. Какова его судьба?

— Рада, что этот вопрос снова обсуждается. Надо обязательно говорить о том, что будет, когда закончится программа переселения из аварийного жилищного фонда. Проект документа, который позволит регионам включаться в этот процесс и одним из авторов которого я была, уже прошёл парламентские слушания и получил поддержку подавляющего числа их участников. Надеюсь, что нынешняя ситуация не затормозит, а ускорит рассмотрение этой инициативы. Она основана на том, что каждый регион должен принять ещё и свой закон, который будет учитывать местную специфику, и дело это добровольное, а не принудительное. Только после этого федеральный закон вступит в силу на этой территории.

Проект документа, который позволит регионам включаться в этот процесс и одним из авторов которого я была, уже прошёл парламентские слушания и получил поддержку подавляющего числа их участников

Напомню, что мы не предлагаем сносить все пятиэтажки подряд, а только то жильё, которое вообще непригодно к восстановлению.

— Правительство 2 июня утвердило «дорожную карту» внедрения раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, который в том числе включает отказ от мусоропроводов в строящихся домах. А в Общественной палате предложили пойти дальше и вовсе законсервировать мусоропроводы в многоквартирниках, поскольку те мешают развивать систему раздельного сбора мусора. Как вы относитесь к такой инициативе?

— Если идёт речь о новостройках, то необходимо внести нормы и правила в соответствующие технические положения. А в случае с многоквартирными домами, которые находятся в эксплуатации, такое решение может принять только общее собрание собственников. Так что всё зависит от жителей конкретного дома, некоторые, кстати, уже решили заварить мусоропроводы.

— Только вот как провести общее собрание в нынешних условиях, не очень понятно.

— А этот вопрос был бы решён, если бы мы успели принять закон по проведению конференций вместо общих собраний собственников для принятия решений. Пока он прошёл только первое чтение. Сейчас все инициативу вроде поддерживают, потому что понимают — провести собрание невозможно, а это останавливает весь процесс управления домом! Ведь есть дома на 500 квартир и больше, как всех собрать?

— На днях вы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагаете предоставить реабилитированным жертвам политических репрессий выплаты за счёт федерального бюджета на покупку или строительство жилья на прежнем месте жительства. Почему необходимо передать эти компенсации с регионального уровня?

— В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий, в том числе говорилось о бесплатном жилье. Когда в 2004 году монетизировали льготы, обязанность решать проблемы этой категории перевели на регионы. А это противоречит позиции Конституционного суда о том, что эти права не должны зависеть от места, где человек проживает. Можно подумать, что решения о расстрелах принимались районными начальниками. Это была компетенция государства, оно из уважения к людям и ради восстановления справедливости обязано хоть как-то загладить то, что было совершено, компенсировать урон, который понесли сотни тысяч советских семей.

Если мы хотим вернуть ответственность на федеральный уровень, то это требует заключения Правительства, а для этого нужно финансово-экономическое обоснование. Цена вопроса около 1,5 миллиарда рублей на всю страну. Тему эту я тоже не отпущу.

Источник: ПГ