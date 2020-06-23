Всех получателей бесплатных лекарств соберут в единый реестр в России

Согласно законопроекту, входящее в состав предоставляемого льготникам набора социальных услуг обеспечение лекарственными препаратами должно осуществляться в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.



Всех получателей бесплатных лекарств занесут в единый регистр

В России может быть создан федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Предполагающий это законопроект Госдума приняла во втором чтении, пишет ПГ.

«Сегодня есть разные государственные программы, которые отличаются объёмами госгарантий, иногда есть непонимание числа застрахованных, — пояснил журналистам председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. — Этот законопроект призван навести в этой сфере порядок, и мы придерживаемся главного постулата — каждый больной гражданин, который относится к категории льготников, должен быть обеспечен лекарственным препаратом для сохранения здоровья и жизни».

По словам парламентария, данный регистр позволит получать актуальную информацию про обеспеченность лекарствами каждого льготника, осуществлять качественное планирование и отслеживать остатки лекарственных средств. Вести регистр будет Минздрав, при этом региональные сегменты перечня будут заполнять и контролировать органы государственной власти субъектов Федерации.

Также, согласно законопроекту, входящее в состав предоставляемого льготникам набора социальных услуг обеспечение лекарственными препаратами должно осуществляться в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, касающиеся маркировки лекарственных средств, которая должна стать обязательной с 1 июля 2020 года.

«Но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, — признал Морозов. — И поэтому сегодня, чтобы полностью исключить любые риски необеспечения граждан лекарственными препаратами, особенно тяжелобольных, мы вводим некоторые позиции законодательно».

В частности, Правительству даются полномочия предусмотреть свой регламент ввода в гражданский оборот лекарственных средств, которые произведены в России с 1 июля по 1 октября 2020 года. Вторая позиция касается лекарственных средств, произведённых за рубежом: те препараты, которые выпущены до 1 октября 2020 года, специальным решением Правительства могут быть ввезены в РФ без маркировки, до 1 января 2021 года.

В третьем чтении законопроект может быть рассмотрен 7 июля.