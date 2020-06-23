23.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Всех получателей бесплатных лекарств соберут в единый реестр в России

19:56 23.06.2020 Фото: pixabay
1 0

Согласно законопроекту, входящее в состав предоставляемого льготникам набора социальных услуг обеспечение лекарственными препаратами должно осуществляться в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

Всех получателей бесплатных лекарств соберут в единый реестр в России

Всех получателей бесплатных лекарств занесут в единый регистр

В России может быть создан федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Предполагающий это законопроект Госдума приняла во втором чтении, пишет ПГ.

«Сегодня есть разные государственные программы, которые отличаются объёмами госгарантий, иногда есть непонимание числа застрахованных, — пояснил журналистам председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. — Этот законопроект призван навести в этой сфере порядок, и мы придерживаемся главного постулата — каждый больной гражданин, который относится к категории льготников, должен быть обеспечен лекарственным препаратом для сохранения здоровья и жизни».

По словам парламентария, данный регистр позволит получать актуальную информацию про обеспеченность лекарствами каждого льготника, осуществлять качественное планирование и отслеживать остатки лекарственных средств. Вести регистр будет Минздрав, при этом региональные сегменты перечня будут заполнять и контролировать органы государственной власти субъектов Федерации.

Также, согласно законопроекту, входящее в состав предоставляемого льготникам набора социальных услуг обеспечение лекарственными препаратами должно осуществляться в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, касающиеся маркировки лекарственных средств, которая должна стать обязательной с 1 июля 2020 года.

«Но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, — признал Морозов. — И поэтому сегодня, чтобы полностью исключить любые риски необеспечения граждан лекарственными препаратами, особенно тяжелобольных, мы вводим некоторые позиции законодательно».

В частности, Правительству даются полномочия предусмотреть свой регламент ввода в гражданский оборот лекарственных средств, которые произведены в России с 1 июля по 1 октября 2020 года. Вторая позиция касается лекарственных средств, произведённых за рубежом: те препараты, которые выпущены до 1 октября 2020 года, специальным решением Правительства могут быть ввезены в РФ без маркировки, до 1 января 2021 года.

В третьем чтении законопроект может быть рассмотрен 7 июля.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получаете льготные лекарства?

Covid-19, 23 июня 2020 20:02
Вот вам и цифровизация с глобализацией!
Уже не знают, какие реестры и регистры создать чтобы видеть россиян насквозь!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Увеличил НДФЛ с 13 до 15 % на зарплату в 5 млн рублей в год с 1 января 2021 года Путин
21:24 23-06-2020
Увеличил НДФЛ с 13 до 15 % на зарплату в 5 млн рублей в год с 1 января 2021 года Путин
Что высаживать с 21 по 30 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде 1
21:10 23-06-2020
Что высаживать с 21 по 30 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
БердскНовую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске 20
21:07 23-06-2020
Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске
БердскВыгоняет с каруселей на детской площадке чужих детей воспитатель садика в Микрорайоне Бердска. Между домами разгорелся скандал 57
21:05 23-06-2020
Выгоняет с каруселей на детской площадке чужих детей воспитатель садика в Микрорайоне Бердска. Между домами разгорелся скандал
БердскУбийцу рыжего Сэма ищет участковый в Бердске. Боль утраты еще свежа
21:05 23-06-2020
Убийцу рыжего Сэма ищет участковый в Бердске. Боль утраты еще свежа
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 515
21:01 23-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 568
21:00 23-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
БердскПобеда над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске 1
20:57 23-06-2020
Победа над кирпичом: с вышкой приехали за кирпичом на трансформаторной будке. Ничья голова не пострадает в Бердске
Бердск300 подписей за 8 часов: Петицию против строящегося полигона ТКО около Бердска на сайте change.org без остановки подписывают бердчане
20:55 23-06-2020
300 подписей за 8 часов: Петицию против строящегося полигона ТКО около Бердска на сайте change.org без остановки подписывают бердчане
БердскМолодожены в масках за стеклом: с улицы снимал регистрацию брака в ЗАГСе Искитима в коронавирус фотограф из Бердска 3
20:50 23-06-2020
Молодожены в масках за стеклом: с улицы снимал регистрацию брака в ЗАГСе Искитима в коронавирус фотограф из Бердска