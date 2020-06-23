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Что такое «воспитание» прописывают в законе Путина: патриотизм, гражданственность, чтить память героев

20:08 23.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Проект предлагает установить механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ. Воспитание обучающихся в школах, колледжах и вузах должно осуществляться на основе календарных планов.

Что такое воспитание прописывают в законе Путина: патриотизм, гражданственность, чтить память героев
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о роли воспитания в обучении

У школьников, учащихся колледжей и вузов будут воспитывать чувство патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Предложенные президентом поправки в закон «Об образовании» Госдума единогласно приняла в первом чтении на пленарном заседании 23 июня, пишет ПГ.

Инициативу об усилении воспитательной составляющей в образовании внёс в Госдуму Президент Владимир Путин. В законопроекте даётся определение понятия воспитания. Согласно документу, это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и так далее.

Проект предлагает установить механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ. Воспитание обучающихся в школах, колледжах и вузах должно осуществляться на основе календарных планов. У образовательных организаций будет год — до 1 сентября 2021 года — на то, чтобы скорректировать свои программы по воспитанию. Участвовать в их разработке смогут советы обучающихся и советы родителей.

Документ поддержали представители всех парламентских фракций. «Этим законопроектом Президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса», — подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Образование, отметил он, должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество.

Спикер палаты напомнил, что в поправках к Конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. «Принятый сегодня в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции», — сказал Володин.

По его мнению, вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом. При этом важно избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы, считает спикер палаты.

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От редакции

Воспитание вернулось в школы?

Covid-19, 23 июня 2020 20:33
Интересно, а что мешало ему принять эти поправки лет 15 назад? Вопрос риторический, ибо понятно, что вся эта муть только лишь из-за обнуления.
Аноним, 23 июня 2020 21:16
Фурсенко мешал.))
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других»
/Фурсенко - бывший путинский министр образования/
А теперь, решил заглянуть в советские учебники по воспитанию и сплагиатить из них.
Вот только почему Фурсенко не расстрелял? Теперь люди будут думать, что тот выполнял президентскую программу по воспитанию поколения потребителей, а не путриотов.
Гость, 23 июня 2020 20:39
А мешало наличие ранее шоблы "гнезда гайдарова" и прочих ельцЫноидов в эшелонах власти! Постепенно их влияние снижено до "пренебрежительно малого уровня". Время пришло - меняем!
Аноним, 23 июня 2020 20:41
Воспитанием Путина, видимо никто не занимался в детстве: постоянно опаздывает на встречи, причем международные, совещания, прямые обращения к собственному народу. Второй час ждем-с, когда солнцеликий изволят появиться.
Гость, 23 июня 2020 20:47
"У школьников, учащихся колледжей и вузов будут воспитывать чувство патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению."
Очень правильное направление работы с молодёжью! Хотя либероидная прослойка и взвоет! При этом, они вполне согласны, когда "настоящий британец - тот, кто любит британию и королеву!" (с), американцы приносят стране и флагу "патриотическую клятву", в том числе вновь получающие гражданство сша граждане РФ (?!) Флаг они вывешЫвают везде, где могут - на флагштоке перед домом, в окнах, на балконах, в магазинах под потолком у них рядами висят флаги сша! Но вот ведь парадокс - от амерского патриотизма нашЫх шендеровичей/ахеджаковых/навальных ничуть не коробит?! Почему?
Аноним, 23 июня 2020 20:50
Насобирают в кучу все печеньки, которыми только можно приманить обнищавший за время его правления народ, а потом, если вдруг произойдет какой-нибудь сбой в надежной машине по фальсификации голосований, начнут затягивать удавку на полуживом трупе - вы же сами проголосовали против - поэтому мы исполняем ваши пожелания.

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