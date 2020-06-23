Что такое «воспитание» прописывают в законе Путина: патриотизм, гражданственность, чтить память героев

Проект предлагает установить механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ. Воспитание обучающихся в школах, колледжах и вузах должно осуществляться на основе календарных планов.

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о роли воспитания в обучении

У школьников, учащихся колледжей и вузов будут воспитывать чувство патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Предложенные президентом поправки в закон «Об образовании» Госдума единогласно приняла в первом чтении на пленарном заседании 23 июня, пишет ПГ.

Инициативу об усилении воспитательной составляющей в образовании внёс в Госдуму Президент Владимир Путин. В законопроекте даётся определение понятия воспитания. Согласно документу, это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и так далее.

Проект предлагает установить механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ. Воспитание обучающихся в школах, колледжах и вузах должно осуществляться на основе календарных планов. У образовательных организаций будет год — до 1 сентября 2021 года — на то, чтобы скорректировать свои программы по воспитанию. Участвовать в их разработке смогут советы обучающихся и советы родителей.



Документ поддержали представители всех парламентских фракций. «Этим законопроектом Президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса», — подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Образование, отметил он, должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество.

Спикер палаты напомнил, что в поправках к Конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. «Принятый сегодня в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции», — сказал Володин.

По его мнению, вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом. При этом важно избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы, считает спикер палаты.