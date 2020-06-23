ЗА внесение поправок 67-71%, ПРОТИВ — 28-32%: таков прогноз голосования от ВЦИОМ

Более половины тех, кто собирается отдать свой голос (59%), считают, что на общероссийское голосование придет много людей. Обратного мнения придерживается почти треть — 30%.

Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать — 54%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.

Абсолютное большинство россиян знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции — 84%. Из них три четверти назвали точную дату голосования — 1 июля (75%). О возможности принять участие в голосовании заранее, с 25 июня по 1 июля, знают 73% россиян. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных еще выше — 80%. С 15 июня она увеличилась на 4 п.п.

Более половины тех, кто собирается отдать свой голос (59%), считают, что на общероссийское голосование придет много людей. Обратного мнения придерживается почти треть — 30%.

На момент опроса 22 июня доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон страны составила 71%. Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать — 54%.

Проголосовать заранее предпочли почти четверть россиян — 24%. Основная доля наших соотечественников будут голосовать 1 июля (60%), а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными — 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%). Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании.

На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против — 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень.