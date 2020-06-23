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ЗА внесение поправок 67-71%, ПРОТИВ — 28-32%: таков прогноз голосования от ВЦИОМ

20:34 23.06.2020 Фото: МО
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Более половины тех, кто собирается отдать свой голос (59%), считают, что на общероссийское голосование придет много людей. Обратного мнения придерживается почти треть — 30%.

ЗА внесение поправок 67 71%, ПРОТИВ — 28 32%: таков прогноз голосования от ВЦИОМ
Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать — 54%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.
Абсолютное большинство россиян знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции — 84%. Из них три четверти назвали точную дату голосования — 1 июля (75%). О возможности принять участие в голосовании заранее, с 25 июня по 1 июля, знают 73% россиян. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных еще выше — 80%. С 15 июня она увеличилась на 4 п.п.

Более половины тех, кто собирается отдать свой голос (59%), считают, что на общероссийское голосование придет много людей. Обратного мнения придерживается почти треть — 30%.

На момент опроса 22 июня доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон страны составила 71%. Половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать — 54%.

Проголосовать заранее предпочли почти четверть россиян — 24%. Основная доля наших соотечественников будут голосовать 1 июля (60%), а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными — 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%). Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании.

На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против — 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень.

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От редакции

Вы пойдете голосовать?

Аноним, 23 июня 2020 20:52
НВР: Конечно пойду голосовать против пенсионного террориста.))
Аноним, 23 июня 2020 21:06
- В августе 2013 года директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что главным заказчиком ВЦИОМ является «Кремль» и партия «Единая Россия» и что результаты опросов, проведённых по их заказам, могут публиковаться только после разрешения заказчика.
- Что касается обвинений в том, что «при проведении опросов социологи из ВЦИОМ по заданию различных партий используют так называемые формирующие вопросы, то есть вопросы, которые наводят на строго определённые ответы», суд отказался удовлетворить претензии ВЦИОМа. Суд решил: «Довод заявителя, что проведенные ВЦИОМ опросы не имели формирующего характера, неоснователен», и «пресс-выпуск ВЦИОМ № 771 от 18.09.2007 года, на который имеется ссылка в исковом заявлении, свидетельствует об обратном», — говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы.
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На базе опросов ВЦИОМ, среди которых не было ни одного прямого вопроса - как конкретно собирается голосовать гражданин России: ЗА или ПРОТИВ поправок в Конституцию РФ, ЭХСПЕРТЫ (находящиеся на гособеспечении и выполняющие опросы по заданию ЕР и Кремля) построили прогноз результатов голосования.

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