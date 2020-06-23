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70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию пришло во ЦИК

20:38 23.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы ЦИК, комиссия проверила все 70 обращений. Больше всего этих обращений в Москве — 23 обращения — и в Санкт-Петербурге — 27 обращений.

70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию пришло во ЦИК
Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 70 обращений с жалобами на возможное принуждению к общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции и использование административного ресурса, пишет ТАСС.

«У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК во вторник.

По ее словам, комиссия проверила все 70 обращений. «Больше всего этих обращений в Москве — 23 обращения — и в Санкт-Петербурге — 27 обращений. По Москве четко отработали, и с мэром [Москвы Сергеем Собяниным], и в прокуратуре реакция есть быстрая. По Петербургу не могу такого сказать, пока не видела реакцию губернатора [Петербурга Александра Беглова], но надеюсь, что дождемся его реакцию и прокуратуру. Надеюсь, что каждое из этих 70 обращений будет тщательно рассмотрено соответствующими компетентными службами», — отметила Памфилова.

Она добавила, что из этих 70 обращений только 52 содержат корректные указания на работодателя, допустившего, по мнению заявителей, нарушения. «По этим обращениям берем ситуацию под жесткий контроль. Надеюсь, что меры определенные по ним будут приняты, а люди проголосуют спокойно, как они считают, и ничего им за это не будет», — подчеркнула глава ЦИК.

Давление будет пресекаться
«Мы обращались к руководителям регионов, прокурорам, чтобы в корне выжечь эту заразу, когда на людей пытаются оказывать давление, принуждают их прикрепляться к каким-то участкам и грозят, что будут держать под контролем [голосование]», — отметила она.

Кроме того, Памфилова проинформировала о своем разговоре на эту тему с генпрокурором РФ Игорем Красновым: «Если будут появляться какие-то факты малейшего принуждения кого бы то ни было, то оперативно будем реагировать». «Я надеюсь, что в этот раз будет наказание неизбежным, [ведь] никто не имеет права лишать человека прав, которые гарантированы в конституции, — права свободного волеизъявления», — подчеркнула глава ЦИК РФ.

В этой связи она обратилась к гражданам РФ: «Никого не бойтесь, голосуйте там, где считаете нужным, свободно и так, как считаете нужным».

Еще одно обращение Памфилова адресовала «должностным лицам, которые пытаются использовать административный ресурс, чтоб решить свои личные проблемы, отрапортовать». «Имейте в виду: мы будем жестко это пресекать», — заверила она, напомнив, что вопросы мониторинга голосования находятся в центре внимания не только ЦИК, но и Общественной палаты, уполномоченного по правам человека в РФ, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.

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