Велосипедист умер на обочине у пешеходного перехода в Бердске

Версию о смертельном ДТП правоохранители, работающие на месте происшествия, отвергли.
Версию о смертельном ДТП правоохранители, работающие на месте происшествия, отвергли.
О сбитом велосипедисте, тело которого лежит у перекрёстка улиц Рогачёва и Боровая, сайту «Свидетель» сообщили читатели сегодня, 23 июня, около 19 часов. Информация очевидцев, проезжавших мимо места происшествия и видевших велосипед рядом с накрытым покрывалом телом, подтвердилась лишь отчасти.
Действительно, на обочине метрах в десяти от проезжей части лежит тело. По расположению лежащего рядом велосипеда очевидно, что мужчина съезжал по пешеходной тропинке от дороги в сторону дач и по непонятным причинам упал с велосипеда. Что и как с ним произошло, от чего он умер, будут разбираться следователи.
Пока сотрудники ППС, стоящие в оцеплении на месте происшествия, от комментариев отказываются, не исключая при этом версии о смерти в результате несчастного случая — либо при падении с велосипеда, либо от сердечного приступа.
— И это точно не результат дорожного происшествия, — добавил один из правоохранителей.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе МВД России по Новосибирской области на момент публикации этой информации сайту «Свидетель» не удалось.
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