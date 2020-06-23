Увеличил НДФЛ с 13 до 15 % на зарплату в 5 млн рублей в год с 1 января 2021 года Путин

15% будут брать с суммы, превышающей 5 млн рублей. Деньги пойдут на оплату лекарств для детей с орфанные заболеваниями. Заявил Владимир Путин 23 июня в обращении к нации.
Это даст 60 млрд рублей. По словам Путина, плоскую шкалу налога на доходы физлиц, введенную много лет назад, пора менять.
Полученные деньги пойдут на закупку лекарств.
Дословно от Владимира Путина
С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И её введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13 процентов, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чём.
Сейчас с учётом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач.
В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.
Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.
Подчеркну: все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть безусловно, сохранены. Средства, о которых я сказал, порядка 60 миллиардов ежегодно, пойдут именно «плюсом», в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение.
И конечно, здесь нужно исключить любую бюрократию. Выработать эффективный механизм в прямом диалоге с гражданским обществом. Но полагаю, что ключевой принцип очевиден. Решения об использовании этих средств, этих денег должны быть прозрачными и абсолютно открытыми, пользоваться безусловным доверием. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм.
Пусть распишет, какой экономический эффект будет от этого пшика на всю страну перед голосованием за его бессменное правление до 2036 года.
Пусть пенсионный возраст вернет.
Путину осталось признаться, сколько человек у нас в стране получают свыше 5 млн рублей в год и какую часть составляет их годовой доход в общем объеме заработной платы.
А почему он не ввел этот налог, когда ему предлагали - в период обсуждения пенсионной реформы?