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Выплату в 10 000 рублей получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина

21:31 23.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на указанный ранее счет, без справок. И того — по 20 000 рублей получат все дети России от рождения до 16 лет.

Выплату в 10 000 рублей получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина
Выплату в 10 000 рублей получат в июле все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина

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Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на счет, без справок. Заявил о такой повторной выплате президент Путин в обращении к нации.

Те, кто еще не успел написать, могут написать до 1 октября 2020 года и получат тогда 20 000 рублей, за июнь и июль.

ДОСЛОВНО от Владимира Путина

-И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

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От редакции

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Аноним, 23 июня 2020 22:02
НВР:
Замечательно!!!!!!
Аноним, 23 июня 2020 22:05
Как же ВВ хочет остаться президентом!
Всё просто, 23 июня 2020 22:42
Он и будет. Все поправки к конституции можно свести в одну фразу "Путин навсегда".
Аноним, 23 июня 2020 22:13
Моему ребенку 16 учиться в школе, ему не нужна поддержка государства. Ребенок не ест, одежда ему не нужна.голос мой не получите ни сейчас, ни потом.
Алла, 23 июня 2020 22:13
Здравствуйте! Моему сыну уже 16лет исполнилось 23.01.20.Скажите пожалуйста он имеет право на получение помощи?
Аноним, 23 июня 2020 22:14
НВР:
Не плохо.
Алла, 23 июня 2020 22:16
ЗДРАВСТВУЙТЕ!МОЕМУ СЫНУ 16лет ЛЕТ...ИСПОЛНИЛОСЬ 23.01.20г.Он имеет право на получение выплаты?Когда я пришла в ПФР мне отказали.Подскажите вы
Аноним, 23 июня 2020 22:48
Да тут чёрт ногу сломит! Наш ПФР утверждает, что таким детям не положены выплаты. Типа закон вступил в силу с 11 мая сего года. Значит и выплаты начинаются выплачиваться только тем, кому на 11 мая не исполнилось 16.
Аноним, 23 июня 2020 22:18
НВР:
А дети которым 16 лет и 2 месяца не дети? Очень обидно
Аноним, 23 июня 2020 22:21
НВР:
Да и огромное спасибо!
Аноним, 23 июня 2020 22:24
НВР:
Конечно
Covid-19, 23 июня 2020 22:27
Один из последних аукционов невиданной щедрости перед голосованием.
Гость, 23 июня 2020 22:38
Как бы после голосования вернуть все не заставили
Елена, 23 июня 2020 22:30
Правда что ли...
Мария, 23 июня 2020 22:39
Ну классно! Сын рождён 16.12.2003 учится в школе. он не ребенок уже???? Может ему школа з.п. платит а я не в курсе. Почему детям 16 и 17 лет не нужна помощь???
Аноним, 23 июня 2020 22:48
НВР:
Очень
Евгения, 23 июня 2020 22:49
А нам 2 месяца, мы сможем получить эту выплату?
Аноним, 23 июня 2020 23:04
НВР:
Очень Хорошая
екатерина, 23 июня 2020 23:04
я просто в шоке второй раз пролетаем
Аноним 10, 23 июня 2020 23:28
кто пойдет голосовать? мамашки с малыми детьми? не думаю..не тем вы г-н Путин даете выплаты...или уже пенсионеров отправили далеко далеко??? а они обычно ходят на выборы...а мы вот опять пролетаем второй раз. Дочери 16. Учится в школе. там не дают стипендий.а чем старше дети, тем больше денег воббще то надо. Все эти пособия для ЕГЭ...для он-лайн обучения ноут пришлось брать в кредит. Понимаю , что вам нужно чем больше быдла..тем лучше..управлять легче. Ну пусть получают..только нафига деньгами из Пенсионного фонда раскидываться? Я плачу все налоги , з/п белая...а ви тоге за всю пандемию мне фиг да маленько..ни рубля поддержки..за чей счет банкет ВВ???
Аноним, 23 июня 2020 23:21
издевательство
Аноним, 23 июня 2020 23:28
Здравствуйте, эта выплата от 0 лет или как?
Анастасия, 23 июня 2020 23:53
от 0
gtnz, 24 июня 2020 00:08
от 7 до 16
Аноним, 24 июня 2020 00:09
Всем беременным срочно подать петицию Путину с требованием выплатить пособия за неродившихся детей начиная не с нуля, а с возраста минус девять двенадцатых года.
Потому что РПЦ их уже считает детьми.
А Путин и мы все - верующие в РПЦ.
Аноним, 23 июня 2020 23:33
НВР:
Спасибо огромное нашему президенту. Я одна воспитывают двоих детей и эта помощь очень значима для нас. Омск.
Аноним, 23 июня 2020 23:49
НВР:
Отличная!
Аноним, 24 июня 2020 00:03
НВР:
Лучше чем ничего
Аноним, 24 июня 2020 00:19
НВР:
Отличная

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