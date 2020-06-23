Выплату в 3000 рублей в июле и августе 2020 получат родители от Путина

Эти деньги получат те, кто остался в пандемию без работы. Так же они продолжат получать 12130 рублей пособия по безработице.

Платить детям безработных по 3000 рублей в июле и августе продолжат

Обращение Путина к нации

-Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи. Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тысяч человек. Сейчас – свыше 2,5 миллионов. То есть мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период.

В этой связи подчеркну: все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе. При этом полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно, с учётом её жизненной ситуации.