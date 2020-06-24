«Чтобы заработать на еду, я была вынуждена выйти на улицу»: работала нелегально в самоизоляцию на рынке нижнего белья бизнес-леди из Бердска

Коронавирус подтолкнул предпринимательницу наравне с другими предпринимателями искать новые способы заработка. Она размещала предложения по своей продукции в социальной сети Instagram. Но фото товара оценивали лайками и не более того.

Малый бизнес пострадал больше всего в коронавирус

Я понимаю, чего хочет женщина — так о своем деле говорит Елена из Бердска (имя изменено). Бизнес-леди занимается им уже больше 20 лет. У нее магазин нижнего белья. Но в самоизоляцию она попала в список тех, кому нельзя работать и она потерпела огромные убытки. В интервью «Курьер. Среда. Бердск» Елена рассказала, как выживала в это время время.

— Моему бизнесу уже 23 года. За это время я успела не только приобрести опыт в продажах, но и понять чего хочет большинство женщин. Закончила институт легкой промышленности. Продажа нижнего белья — это был наиболее приемлемый для меня бизнес, — рассказала Елена.

Торговый центр в самоизоляцию с ее отделом был перекрыт, людей не было, соответственно и продаж тоже.

— В первые 2 недели введения карантинных мер и закрытия организаций, я сидела дома и никуда не выходила. Ситуация очень сильно ударила по карману. У меня не было денег даже на еду, — признается владелица магазина женского нижнего белья.

Спустя 2 недели она была вынуждена выйти на работу. Из-за закрытия границ поставка товара прекратилась. Торговать было нечем.

— Мой магазин специализируется в основном на продаже купальных изделий. Пришлось торговать «остатками». Повесила на витрину старые корсеты, и уже неактуальные комплекты нижнего женского белья, — говорит Елена.

«Альтернативы нет»

Коронавирус подтолкнул предпринимательницу наравне с другими предпринимателями искать новые способы заработка. Она размещала предложения по своей продукции в социальной сети Instagram, но так как у нее нет собственной машины для доставки товара, эта задумка оказалось бесполезной.

— Фотографии вещей оценили лайками и не более того, — изъявляет хозяйка магазина.

В сложном положении оказалась и наёмная сотрудница. До карантина за прилавком магазина нижнего женского белья присматривала женщина пенсионного возраста. Продажи велись хорошо, но из-за эпидемии, пришлось отправить сотрудницу домой для безопасности её же здоровья. Предприниматель переживала по поводу того, что человек не получает зарплату, а живёт лишь на одну пенсию.

«Безысходность»

Так магазин нижнего белья потерпел огромные убытки. Конкретного плана по восстановлению бизнеса у женщины нет.

— Скоро купальный сезон, а торговать мне нечем. В магазин не производится поставка купальников из-за закрытия границ. Убытки потерпела большие. Я очень жалею, что из-за нехватки денег, мне приходится нарушать постановление власти и работать нелегально, но другого выхода у меня не было, — признается предпринимательница.

«Борьба с коронавирусом»

Кроме того, женщина упомянула, что все требования, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в её магазине были соблюдены.

— В моём магазине могут находиться не более трёх человек. Ежедневно проводится дезинфекция. Соблюдается масочный режим, — поясняет владелица магазина нижнего белья «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня.

«Отношение к делу»

— В настоящее время, несмотря на сложную ситуацию с магазином, моё отношение к делу кардинально не изменилось. Наоборот, я ещё больше люблю это направление. Мне нравится помогать женщинам решать их проблемы, подбирать для них красивые купальные костюмы, корсеты, кружевное белье и делать каждую женщину в какой-то степени ещё более красивой, ведь, если она красивая, значит она и счастливая. Поэтому я всеми силами стараюсь делать женщин красивыми, счастливыми и любимыми! — рассказывает Елена.

Подобных историй достаточно. В Бердске мало крупных предприятий, структуру экономики составляют малые и средние предприятия. Массовое банкротство предпринимателей малого и среднего бизнеса грозит тяжелыми последствиями в будущем. Как оказалось, российская экономика не так сильна под влиянием таких внешних факторов, как коронавирус. Насколько россиянам удастся справиться с задачей преодоления кризиса покажет время.