Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 22-25 июня 2020 года

Характеристики Луны на 22 июня 2020 года
На дату 22.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 04:29, а закат в 22:35.
Хронология лунных дней
- 1 лунный день c 09:42 21.06.2020 по 04:29 22.06.2020
- 2 лунный день c 04:29 22.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 22 июня 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
2 лунный день (+)
22 июня 2020 года в 12:00 — 2 лунный день. стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма.
Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.
Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это принесет Вам новые силы, вдохновение. Вы начнете генерировать новые идеи, сегодня в вас откроется желание работать и зарабатывать.
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на первом плане. Если правильно распланировать сегодняшний день есть возможность увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет усталость, стоит пораньше лечь спать, именно сон поможет Вам восстановить силы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели — понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 23 июня 2020 года
На дату 23.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 5%. Восход Луны в 05:31, а закат в 23:17.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 04:29 22.06.2020 по 05:31 23.06.2020
- 3 лунный день c 05:31 23.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 23 июня 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
3 лунный день (+)
23 июня 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину волос. Так же растущая луна ускорит рост волос.
Волосы, окрашенные природными красителями, позволят вам добиться успеха на рабочем месте. Природа сегодня будет дарить Вам энергию, не стоит излишне усложнять прическу.
Сегодня, после двух дней «настройки», Вы готовы к полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность.
Для более активного энергообмена расчешите волосы столько раз, сколько Вам полных лет. Это действие поможет привлечь позитивную энергию, а негативная уйдет прочь.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 24 июня 2020 года
На дату 24.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 11%. Восход Луны в 06:46, а закат в 23:47.
Хронология лунных дней
- 3 лунный день c 05:31 23.06.2020 по 06:46 24.06.2020
- 4 лунный день c 06:46 24.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 24 июня 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
4 лунный день (−)
24 июня 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. стрижка — не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.
Окрашивание волос в естественный оттенок, растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами, уложите волосы как можно проще и удобней, это позволит Вам набраться сил и энергии.
Сегодня на Вас буквально обрушится поток информации, но и Вы сами будете делиться с окружающими своими идеями и мыслями.
Если найти подход к своим волосам все ваши начинания и идеи принесут вам максимальную пользу.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 25 июня 2020 года
На дату 25.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 19%. Восход Луны в 08:09, а закат в —:—.
Хронология лунных дней
- 4 лунный день c 06:46 24.06.2020 по 08:09 25.06.2020
- 5 лунный день c 08:09 25.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 25 июня 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
5 лунный день (+)
25 июня 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. новая стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.
Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи.
Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение.
Обмен энергией с космосом в этот день будет работать крайне продуктивно. Благодаря этому Вы будете находить общий язык со своими близкими.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Источник: Мир космоса