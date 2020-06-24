Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске

Это решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми. По закону детьми считаются граждане до 18 лет.

Возможно, все дети с 3 до 18 лет получат единовременную выплату в 10 000 рублей

Новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей предлагают ввести правительству России для детей с 17 до 18 лет. Речь идет о выплатах, которыми займется Пенсионный фонд РФ. Напомним, 11 мая 2020 года президент России Владимир Путин объявил о новой поддержке семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Так, единовременная выплата предназначались для детей в возрасте от 3 до 16 лет, однако граждане остались недовольны таким возрастным ограничением, ведь многие дети до 18 лет еще ходят в школу. Кроме того, не все дети достигшие 16 лет в итоге смогли рассчитывать на такую поддержку.

Так, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о многодетной матери Маргарите, которой ПФР отказал в единовременной выплате на старшую дочь. Ребенку исполнилось 16 лет в марте 2020 года. А выплата положена детям, которым исполнилось 3 года и 16 лет в промежуток с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.

Совет Федерации предлагает исправить эту недоработку. Об этом после совещания у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова заявила сенатор Лилия Гумерова.

Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях.

Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми.

-Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права,— пояснила член Совета Федерации, добавив, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.