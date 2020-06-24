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Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске

21:45 24.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Это решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми. По закону детьми считаются граждане до 18 лет.

Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске
Возможно, все дети с 3 до 18 лет получат единовременную выплату в 10 000 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске

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Новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей предлагают ввести правительству России для детей с 17 до 18 лет. Речь идет о выплатах, которыми займется Пенсионный фонд РФ. Напомним, 11 мая 2020 года президент России Владимир Путин объявил о новой поддержке семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Так, единовременная выплата предназначались для детей в возрасте от 3 до 16 лет, однако граждане остались недовольны таким возрастным ограничением, ведь многие дети до 18 лет еще ходят в школу. Кроме того, не все дети достигшие 16 лет в итоге смогли рассчитывать на такую поддержку.

Так, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о многодетной матери Маргарите, которой ПФР отказал в единовременной выплате на старшую дочь. Ребенку исполнилось 16 лет в марте 2020 года. А выплата положена детям, которым исполнилось 3 года и 16 лет в промежуток с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.

Совет Федерации предлагает исправить эту недоработку. Об этом после совещания у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова заявила сенатор Лилия Гумерова.

Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях.

Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми.

-Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права,— пояснила член Совета Федерации, добавив, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.

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От редакции

Выплатят деньги?

Аноним, 22 июня 2020 14:24
Опять получится как с 16летними
Юлия, 22 июня 2020 14:43
На момент, когда примут, многие не будут являться учениками школ.
Аноним, 22 июня 2020 14:59
НВР:
Опять не понятно, что же это такое, написали с 17до18 лет,16 летним неположено будет эти выплаты, как делят детей, одним дай, другие пусть завидуют, хотя в одном классе.
Ирина, 24 июня 2020 01:54
Ребенку 16 лет исполнилось в декабре 2019 года, учится в 10 классе, получается что он себя может содержать, где справедливость? Почему детей с 16 до 18 лет выкинули, они что не граждане нашей страны? Они кушать не хотят?
Светлана, 22 июня 2020 15:19
Мне это было понятно изначально, удивляет другое, почему любой указ, решение, постановление требует постоянных доработок, разъяснений, уточнений? А нельзя сразу всё продумать так, чтобы были учтены все нюансы!А в итоге:спасибо большое за эти выплаты!
Аноним, 23 июня 2020 05:45
Нельзя. Вы всё равно найдёте повод поныть. Вот как сейчас.
Майя, 22 июня 2020 16:19
"...в России, Новосибирске и Бердске" Новосибирск и Бердск в каком-то другом гос-ве находятся? Нам в Карелии ловить нечего, видимо.
Ольга, 23 июня 2020 09:23
Вы хоть посмотрите, на каком сайте новости читаете. Сидите на городском сайте Бердска и удивляетесь, что про Карелию не пишут.
Ирина, 22 июня 2020 17:39
До 18 лет включительно ?
Вадим, 22 июня 2020 18:03
Деньги видимо раздают детям олигархов и богачей. У нас официально многодетная семья, нам не дали ни копейки.
Аноним, 22 июня 2020 23:50
Вообще далеки от олигархов мы и наши знакомые,все спокойно получили выплату.
Аноним, 23 июня 2020 09:10
Вадим, у вас пунктик что ли по "олигархам-богачам"? В любую тему их втаскиваете.
Елисей, 24 июня 2020 07:32
Кто тебе должен дать?Для получения выплаты нужно не отрывая жопы от дивана,заполнить заявление на сайте госуслуг.Или,все-таки жопу поднять и сходить в ПФР,там написать заявление.А не ждать,когда дадут.
Виктория, 22 июня 2020 19:20
Вот одно не понимаю,а ребенок в 16 лет,уже не считается ребенком??как,так то??у нас выпускной,столько требуется затрат...
Аноним, 22 июня 2020 23:52
Разве выпускные не отменили? У нас племянник (6школа) без выпускного.
Аноним, 24 июня 2020 00:01
Вы сами себе гмор с выпускными устраиваете! Дети должны запомнить материал пройденный в школе, а не то, как покуралесили на выпускном.
Неля, 22 июня 2020 20:01
Неужели раньше об этом не подумалось, у меня младшей 9лет, а старшей 17..и как так..
Надежда, 24 июня 2020 01:12
В июне выплачивали с 3 до 16 лет, но хоть заявление то сами подайте через госуслуги или Вы думаете домой лично принесут? 9 лет-возраст попадает под выплату
Таня, 23 июня 2020 03:47
В России, Новосибирске и Бердске, ахахахха)))))
Аноним, 23 июня 2020 10:08
НВР:
Почему такая не справедливость?16 летние дети уже не дети? Почему всем все а другим не чего?
Валентина, 23 июня 2020 10:19
А если в 17 лет уже не школьник, то выплата не нужна что ли? Как на счет студентов, тем более платников? У многих родителей сейчас трудности с деньгами, а плату за учебу никто не отменял...
Аноним, 23 июня 2020 15:59
Валентина.моей 16 и недали.че мы ждем с 17до 18 ??? Фиг получим
Согласна, 24 июня 2020 02:58
Согласна
Светлана, 23 июня 2020 14:06
Я многодетная мать. Выплатили только за двоих детей. Старшему сыну 16 исполнилось в феврале,но мы не попали под выплаты ,т.к.по закону имеют право только родившиеся с 11 мая.. Почему так??? Ребёнок , родившийся на три месяца раньше,не является 16- летним??? А по новому закону ,я так понимаю получат дети с 17 до 18 лет.. Т.е. мы опять пролетает! По каким критериям и стандартам вообще вводятся у нас законы?Выплатите уже всем с 3 до 18 включительно. И не важно учится ребёнок в школе,или уже окончил.. Или при поступлении деньги не нужны? Кушать ребёнку и одеваться тоже не нужно? Многие потеряли основной доход,влезли в долги,но детям этого не объяснить... Помощь называется.. Почему в Греции по 800 евро каждому гражданину выплатили,а нашим детям каких-то 10.000 жалко правительству нашему,не говоря уже о взрослых ...
Аноним, 23 июня 2020 23:45
Светлана.путин сегодня сказал:а в июле опять получат те кто получал уже.а мы которым отказали ( так и будем-между умгых и красивых
Татьяна, 23 июня 2020 14:20
Странно....прочитала на днях что выплатят детям до 18 кто учиться в школе,к примеру мой сын уже не школьник и ему 17,что тогда??????
Аноним, 23 июня 2020 22:45
НВР:
Нет
Аноним, 23 июня 2020 23:02
И да, если уж наше правительство решило выплатить повторно 10000, то почему бы и детям с 16, до 18 сразу 20000 не дать? И вообще, изначально нужно было давать с рождения и до 18. Всем и одинаково. А то ещё некоторые получили пособия с 3 до 7. Зачем правительство злит народ ещё больше?
Аноним, 23 июня 2020 23:47
Подожди.еще нито будет.путин говорит ( а впоправках замы исправляют)
Аноним, 23 июня 2020 23:12
НВР:
Дети с 16 до 18 лет ещё учутся и почему им нету помощи от государства?
Аня, 23 июня 2020 23:46
16 летние получат?
Аноним, 24 июня 2020 00:18
Мне сегодня хороший адвокат сказал,что надо массово писать в кремль.и изложить в отказах.там есть нюанс-во втором пункте,на который ссылается пфр.Его надо испровлять.А иначе провительство.В.В.путин невидет. ( вот и все!)
Елена, 24 июня 2020 11:17
А как написать петицию в Кремль? Я бы подписала?
Елена, 24 июня 2020 00:13
Предлагаю не ходить на выборы по поправкам к конституции родителям детей с 16 до 18 лет !!! Они что не дети кушать не хотят ????
Аноним, 24 июня 2020 20:24
Это ужасно. Опять наших детей выкинули из жизни. Я например одинокая мать, перенесшая онкологию, ребёнку 17. Я поддерживаю- - надо писать питицию и игнорировать выборы.
Светлана, 24 июня 2020 00:14
Если ребёнок учится в училище и ему 17 лет почему он не нуждается в помощи?!?!
Аноним, 24 июня 2020 00:20
Надо изначально менять ни слова, а поправку к указу
Вадим, 24 июня 2020 00:23
Нет никаких пунктиков по "олигархам-богачам" Просто не хватило денег 16-17-летним детям из многодетных и неполных семей, в том числе и детям-инвалидам. Управленческий просчет.
Аноним, 24 июня 2020 01:01
Кто сказал, что 16-17-летним детям из многодетных и неполных семей не хватило?!
Вы что, в карман Путину заглянули, из которого через узкую дырочку голосовалки высыпались крохи, и пересчитали все его деньги?
Пусть Газпром и Роснефть из офшоров сдёрнет, не говоря уже про Новосибирскэнегрго и прочих
Аноним, 24 июня 2020 00:24
Теперь опять ночь неспать.и думать!О новой будующей конституции..ради свох детей
Анна, 24 июня 2020 00:27
Колледж и техникум дают тоже общеобразовательную программу за 10 и 11 класс,дети там сдают экзамены за этот год,значит детям до 18 лет,которые там учатся тоже надо платить эту выплату.А не только кто в школе учится.
Людмила, 24 июня 2020 02:49
Полностью с Вами согласна! Я на инвалид.Одна воспитываю детей: дочери будет 2 года,а сыну в июле будет 17 лет. тоже учиться в колледже. Те получаются дети, а мы нет... Сын у меня не работает. Его тоже нужно кормить и одевать. Пенсия по астме 15000,да алименты 9000.как жить?! За квартиру 11 000 отдай..
Елена, 24 июня 2020 11:21
Очень хочеься верить, что правительство вспомнит про детей с 16 лет и до совершеннолетия. Они тоже по закону ещё ДЕТИ.
Аноним, 24 июня 2020 12:20
НВР:
17летним выплатят 10000 в тюмени
Анонимер, 24 июня 2020 13:38
В школе? Но почему, если моей дочери уже 16 она студентка и исполнилось ей 16 в марте они же не могут себя обеспечить им тоже нужно одеваться, кушать
Аноним, 24 июня 2020 19:20
Елена вы про обращение к путину?надо через юристов просить грамотно написать ( но будет идти письмо долго)Пандемия закончится,все будут счатливы и забудут про деньги ( обещанные)
Аноним, 24 июня 2020 19:24
Елена.голосовать идти надо. Хоть за хоть против поставить надо.это всегда так было-кто непришел,за того и впользу голос

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