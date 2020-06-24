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Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

15:23 24.06.2020, Марина Волкова Фото: Скриншот с сайта www.change.org
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Горожане не собираются превращать свой дом и курортный Бердск в помойку. Петицию создали 22 июня.

Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи
Петиция против свалки на границе Бердска появилась 22 июня
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписиГде подписать петицию против строящейся мусорной свалки около кладбища Бердска: Есть три варианта. Скачайте бланкЕщё 22 новости

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась вчера, 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека.

Текст петиции дословно:

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В июне 2020 г. в нашем городе (г. Бердск, Новосибирская область) появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически о начале строительства подъездных путей со стороны города Бердска, а также иные подготовительные работы под полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора, строительстве подъездных путей, в границах Искитимского района, но на территории непосредственно прилегающей к границам города Бердска.

Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.
Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!

В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!
В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.

Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!

16 часов назад Алексей Шабин оставил свой комментарий под петицией:

— Я категорически против заваливания мусором города-курорта!

Прокомментировала документ и Светлана Аксенова:

— Я живу на Юго-Восточном, и не желаю превращать свое жилье в помойку!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Шабин отправил открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в приемную правительства Новосибирской области 22 июня. Содержание письма касается создания полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова в минувший четверг, 18 июня.
Кстати, фотовидеорепортаж с места будущей свалки вы можете посмотреть здесь.

Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, в квартире №62 по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00 дня. А также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.
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От редакции

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Иван, 23 июня 2020 09:35
А куда будем мусор складировать, если против новой свалки? Сортировать то никто не хочет, все вываливают в один контейнер. Старая свалка переполнена. Если будут сжигать вредных выделений еще больше будет. Хорошее место нашли за кладбищем или лучше свалку надо было на БДО организовать?
a.danilov, 23 июня 2020 10:11
у себя в Искитиме и складируйте.
Аноним, 23 июня 2020 11:28
вообще то это свалка не только для Искитима.
А если уж совсем по-честному, то свалка то для Бердска.
Чем недовольны?
Аноним, 23 июня 2020 12:20
"Если уж совсем по-честному" - а до этого как было?
Аноним, 23 июня 2020 13:05
Так покажите расчеты по этой свалке - кто когда поставил подписи под тем, что она будет безвредна для жителей Бердска, что ветер будет дуть только Северо-Западный, что целесообразнее ее было построить на ул. Горького, так как в этом случае транпорные расходы станут минимальными.))
Или вы как Путин, который где-то как-то подсчитал с помощью МВФ, кудриных и чубайсов, что без поднятия пенсионного возраста России не выжить. А расчеты засекретил лет на 100. ))
Зачем баранам знать, что свалку в красном регионе строят по заказу ЦРУ и на деньги Госдепа, а владельцем-собственником будет африканец из Кувейта? ))
Аноним, 23 июня 2020 22:22
Иван ... хорошее предложение!
... возле Дома Голубева складируйте .. пусть прочувствует все прелести !
Аноним, 23 июня 2020 10:03
Подписать, подписал, но с какой стати и кому должен перечислить 450 руб на чашку кофе За эти деньги я пью хороший настоящий кофе 2 недели?
Аноним, 23 июня 2020 14:09
Он считает этот эрзац настоящим и гордится своим вкусом и тонким расчётом
житель, 23 июня 2020 10:24
За такие решения на БДО и надо вывалить, чтоб хозяин жизни отсортировал, что нужно, сдал за деньги, а остальное нюхал. Может тогда свалки не будет в районе кладбища! Трольте дальше Иван, бесите людей!
Иван, 23 июня 2020 10:46
Все равно будет там полигон, уже все решено, дорогу не бесплатно строят, 100 тыс городу нужен новый полигон для ТБО. Ситуация изменится если возле каждого дома будет 4 контейнера - пластик, метал, стекло, бумага с деревом и пищевые отходы. Пищевые отходы пошли бы на компост для сельского хозяйства, остальное в переработку. Только такое возможно только в развитых странах. А мы качаем нефть газ, продаем в развитые страны, на эти деньги пьем, бутылки кидаем рядом где живем.
a.danilov, 23 июня 2020 11:17
Это вам, как подрядчику, такое может быть интересно. А мне вот(как жителю города) свалка ещё одна под боком не нужна. А про бутылки не к месту было.
Иван, 23 июня 2020 11:23
a.danilov, Вот вы как житель города сортируете свои отходы? Или скинули пакет в контейнер, заплатил за себя 59 р, а дальше не ваши проблемы.
a.danilov, 23 июня 2020 11:33
Тема сортировки мусора тут ваааааще не при делах. Вы снова мимо.
Иван, 23 июня 2020 11:59
Мусоровоз куда то все равно должен увезти мусор. Далеко везти не выгодно - увеличится тариф, у города земли нет, выбрали оптимальное место в стороне от города.
Аноним, 23 июня 2020 12:10
Вы тариф и без того в разы увеличили. А теперь хотите просто этот тариф прикарманить, а мусор просто складывать нам же под нос за наши же деньги.
Аноним, 23 июня 2020 12:24
Иван, 23 июня 2020 10:46 -дорогу не бесплатно строят?
Там по генплану объездная дорога с выходом на поселок Вега.
Так они ещё и деньги за дорогу вернут.
Аноним, 23 июня 2020 12:36
Иван, 23 июня 2020 10:46 - если возле каждого дома будет 4 контейнера - дядя ваня - "Вы дурак?"(с)
И так в городе места нет, так давайте ради ваших меркантильных интересов заставим весь город вонючими контейнерами и превратим его в филиал свалки и крысиного царства, что бы какой то дядя ваня заработал больше денег на переработке мусора, за который он и так деньги не слабые берет.
Да и цену на мусор мотивировали заводами и полигонами на удалении от города.
А сейчас хотят и рыбку съесть и на ...
Чтобы деньги собирать и никуда не возить.
Аноним, 23 июня 2020 22:10
Иван, платить всем с человека и еще разделять мусор на метал, пластик,дерево и бумагу.
Совсем куку ?
Аноним, 23 июня 2020 11:40
Есть такой принцип жизни "А я/(баба Яга) ПРОТИВ!"
Против всего: и разумного и неразумного.
Жаль что многие жители стали придерживаться этого принципа бездумно
a.danilov, 23 июня 2020 11:49
вот конкретно вас считал более дальновидным и, искренне не понимаю вот лично вы-то чего "плюсуете" эту свалку. Вас же на Южном будет частенько свалочным смрадом накрывать(судя по розе ветров). Думаете онкология минует тех кто свалку одобрял активно, а зацепит только тех кто "против" был? Если же наивно верите в какие-то новые "нанотехнологии" переработки мусора на свалке, которую строит Голубев.... ну, даже не знаю. Рука-лоб просто.
Аноним, 23 июня 2020 11:54
1. Я просто понимаю что свалка где то должна быть.
2. Выбранное место не самое плохое и находится в отдалении.
3. Благодаря преобладанию у нас южных и юго-западных ветров, если у будет запах, то только в сторону химзавода
4. Не забывайте, что новая свалка планируется для отходов 4 и 5 классов - это вообще не опасно и вероятно никакой вони и не будет

Ну и наконец: есть немало норм, которые должны соблюдаться и тогда вообще проблем не будет ни у кого.
Так вот я за то, чтоюы соблюдать нормы и контролировать это, а не быть против разумных и необходимых инициатив, прикрываясь тем что "они может быть не будут соблюдать нормы и законы". Считаю это глупо.
Аноним, 23 июня 2020 12:07
Хватит кривляться и держать других за дураков. "Где-то" и "на границе и без того зажатого границами городка" - это разные вещи. Искитимский район - огромный. Есть такие места где ни людей, ни речушек ни даже полей на большом протяжении.

Но вам надо чтобы близко. Чтобы бабки стричь за счёт экономии на топливе мусоровозов. Вот и всё. Продажные как девки с трассы.
Аноним, 23 июня 2020 12:18
чисто банальный вопрос: а вы осознаете что чем дальше будет свалка от вас лично, тем больше вы будете платить за вывоз мусора?
Причем с канализацией в Бердске показателен: тариф считай в 2 раза выше чем в Новосибирске, потому что все идет через Новосибирск на север...
Аноним, 23 июня 2020 12:47
Вот вы есть та самая Баба Яга, жена почетного Змея Горыныча.
Против народа и бездумно(за деньги) за своего змея .
Жаль вас, но в гробу карманов нет.
Аноним, 23 июня 2020 12:51
У нас и так есть свалка поблизости, которая воняет на полгорода. Тариф какой-то был, мусор собирали, вывозили, компании по вывозу не жаловались. В прошлом году тариф увеличен в разы. Компании по вывозу мусора получили не больше денег, а наоборот меньше (судятся за долги). А в следующем году вы хотите открыть ещё одну свалку на таком же расстоянии.

Внимание вопрос: КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ, которые вы УЖЕ дерёте?
Житель Южного, 23 июня 2020 15:51
4-й и 5-й класс опасности - это тот самый бытовой мусор, который горит и воняет. И эта вонь будет на кладбище, где похоронены наши близкие. Там теперь будет вонь, дым и стаи птиц. А еще там исток реки Гуменки, вся отрава будет просачиваться в нее и в грунтовые воды, а потом спокойно течь до водозабора. Спасибо хозяину города за заботу о его жителях!
Аноним, 23 июня 2020 16:04
Да какой он хозяин? Кто его кроме его же пехоты так называет?
Червяк, 23 июня 2020 17:19
Есть такие места где ни людей, ни речушек ни даже полей на большом протяжении.
А что там тогда, Вакуум что ли ?
Аноним, 23 июня 2020 22:29
Ну, да ... Голубев будет че та там разделять !
Насмешили ...
... наверное, так же как и строить ...из б/у и чего попало ...
Аноним, 23 июня 2020 12:51
Ваня, перелогиньтесь на Витя.
Так будет логичней и понятней.
Аноним, 23 июня 2020 14:06
Ой как нам не нравится другое мнение. Будет он Витей,вам станет "понятней", но хмурый бухтёж продолжится.
Sov, 23 июня 2020 14:11
В Искитимском районе много выработанных карьеров, и дороги туда уже проложены. И населения рядом с этими ямами нет. Но пионеры не ищут легких путей.
Житель Южного, 23 июня 2020 15:46
Просто это земля Голубева, его собственность, с которой он старается получить как можно больше денег. Здоровье бердчан - это их проблемы, которые Голубева не интересуют.
Аноним, 23 июня 2020 14:29
НВР:
Да
Бердчанин, 23 июня 2020 15:35
Люди! Вы идиоты?! change.org - это американский ресурс! Наши власти принципиально не рассматривают петиции на нем! Все ваши подписи там - это дым в известном месте. Действительны только подписи на сайте Российской общественной инициативы roi.ru с входом через Госуслуги. Только там подписи рассматривают, создавайте петицию там, там и подписывайте!
Аноним, 23 июня 2020 16:03
Ну и сколько петиций с roi рассмотрели? Какой результат?

Властям вообще на петиции пофиг. Просто видно, сколько человек против, а скольким - и так сойдёт.
Аноним, 23 июня 2020 16:09
есть проблема: на change могут голосовать хоть попуасы хоть индусы по вопросам бердска, поскольку контроля нет.
а РОИ - это ресурс с подтверждением личности. Оппозиционерам такое не интересно ибо накрутки невозможны
Аноним, 23 июня 2020 17:39
"Ну и сколько петиций с roi рассмотрели? Какой результат?"
Если петиция на РОИ набрала необходимое количество голосов, она обязательно рассматривается. И исключений нет.

А вот результат - другое дело. Петиции бывают нередко с противозаконными требованиями.
Например: давайте запилим петицию: даешь минимальную зарплату в 150 тысяч!
Как думаете, исход очевиден?
Аноним, 23 июня 2020 22:21
Если петиция на РОИ набрала необходимое количество голосов, она обязательно рассматривается))
Если петицию о новом поднятии пенсионного возраста напишет и подпишет одна только Малышева, то ее обязательно рассмотрят))
Аноним, 23 июня 2020 17:12
У людей там и дачи.... и через забор от кладбища, которое (как это ни странно) всё растет и растет. Если так пойдет, то от вони и дыма и "чистой" воды народ начнет всё больше умирать, а везти будут прямиком на помойку((( Как-то так?!...
Червяк, 23 июня 2020 17:16
А что эти подписи на сайте дадут ?
Аноним, 23 июня 2020 19:33
У нас 15 млн пользователей в России — и все они хоть раз подписали или сами создали петицию. И за 8 лет нашей работы с российскими пользователями мы убедились в том, что петиции действительно помогают людям добиваться справедливости и обращать внимание на важные проблемы, которые никогда не стали бы публичными, если бы в один момент кто-то не решил запустить петицию.

Тут важно понимать, что мы не рассматриваем петицию как бюрократический документ: петиция — это база, на которой разворачивается общественная кампания. Петиция помогает объединить тысячи и миллионы людей и дает им возможность совместными усилиями решать проблему — писать в СМИ, требовать ответа от властей, привлекать новых сторонников. Как мы часто видим, обращения в государственные органы через официальные каналы не всегда приносят результат. Если бы все проблемы можно было решить одним запросом в орган власти или к принимающим решения лицам, наша платформа просто не существовала бы.

Change.org существует именно потому, что очень часто нет ничего эффективнее, чем сила общественного мнения. Самый свежий пример — перепрофилирование уникальной больницы для онкобольных в Петербурге. Благодаря петиции от пациентов об этой истории узнала вся страна, онкоцентр не внесли в список перепрофилированных и пациенты получили возможность продолжать лечение. Для того, чтобы эта петиция победила, понадобилось всего несколько дней — такова была сила этой общественной кампании. Когда увольняли команду трансплантологов во главе с доктором Каабаком, его пациенты объединились у нас на платформе, собрали 550 тысяч подписей и подняли такой шум, что всех врачей вернули.

Конечно, не у всех получается мобилизовать федеральные СМИ и собрать полмиллиона подписей, и не всегда это нужно — мы часто видим, как авторы собирают тысячу подписей и идут с ними в свои местные администрации или муниципалитеты: иногда и 1000 подписей достаточно, чтобы процесс пошел. Например, в Барнауле крупная сеть отелей собиралась начать стройку на месте сквера. Жители объединились, собрали 1800 подписей, связались с местной администрацией, запланировали акции. Информация дошла до губернатора и он поручил оставить сквер в покое. Про такие истории очень редко пишут в СМИ, но они происходят у нас постоянно. И чтобы уже резюмировать ответ: не петиции что-то меняют, а люди, которые их ведут и подписывают. Мы как платформа даем пользователям работающий эффективный инструмент, а наши пользователи, используя все его возможности, достигают реальных результатов. https://yandex.ru/q/question/zachem_sozdaiut_petitsii_na_saite_change_08e341a6/?utm_campaign=unauth&utm_source=thequestion&utm_medium=question
Аноним, 23 июня 2020 21:09
чушь голимая.
шум СМИ поднимают и пишут настоящие запросы.
а Change просто себе потом приписывает результаты деятельности других.
Аноним, 23 июня 2020 22:09
Если денег мало от стройки, можно с его то деньгами производство открыть и домов настроить на месте свалки. Вот мне бы такие деньжища.
Аноним, 23 июня 2020 22:49
Ну, вот ... чё он будет задуряться открывать какое то производство ? Это же вкладываться капитально надо ...
Чё деньги тратить?
Дима, 24 июня 2020 15:24
Алексей Шабин провокатор !!! ОН загнал народ на буржуйский сайт который не указ нашему правительству, а собирать надо подписи на госуслугах сайт roi.ru, он имеет законодательный вес...

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