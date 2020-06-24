Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась вчера, 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека.
Текст петиции дословно:
Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.
Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!
В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!
В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.
Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!
16 часов назад Алексей Шабин оставил свой комментарий под петицией:
— Я категорически против заваливания мусором города-курорта!
Прокомментировала документ и Светлана Аксенова:
— Я живу на Юго-Восточном, и не желаю превращать свое жилье в помойку!
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Шабин отправил открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в приемную правительства Новосибирской области 22 июня. Содержание письма касается создания полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова в минувший четверг, 18 июня.
Кстати, фотовидеорепортаж с места будущей свалки вы можете посмотреть здесь.
Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, в квартире №62 по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00 дня. А также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.
Чтобы оставить свой электронный голос, перейдите по ссылке.
А если уж совсем по-честному, то свалка то для Бердска.
Чем недовольны?
Или вы как Путин, который где-то как-то подсчитал с помощью МВФ, кудриных и чубайсов, что без поднятия пенсионного возраста России не выжить. А расчеты засекретил лет на 100. ))
Зачем баранам знать, что свалку в красном регионе строят по заказу ЦРУ и на деньги Госдепа, а владельцем-собственником будет африканец из Кувейта? ))
... возле Дома Голубева складируйте .. пусть прочувствует все прелести !
Там по генплану объездная дорога с выходом на поселок Вега.
Так они ещё и деньги за дорогу вернут.
И так в городе места нет, так давайте ради ваших меркантильных интересов заставим весь город вонючими контейнерами и превратим его в филиал свалки и крысиного царства, что бы какой то дядя ваня заработал больше денег на переработке мусора, за который он и так деньги не слабые берет.
Да и цену на мусор мотивировали заводами и полигонами на удалении от города.
А сейчас хотят и рыбку съесть и на ...
Чтобы деньги собирать и никуда не возить.
Совсем куку ?
Против всего: и разумного и неразумного.
Жаль что многие жители стали придерживаться этого принципа бездумно
2. Выбранное место не самое плохое и находится в отдалении.
3. Благодаря преобладанию у нас южных и юго-западных ветров, если у будет запах, то только в сторону химзавода
4. Не забывайте, что новая свалка планируется для отходов 4 и 5 классов - это вообще не опасно и вероятно никакой вони и не будет
Ну и наконец: есть немало норм, которые должны соблюдаться и тогда вообще проблем не будет ни у кого.
Так вот я за то, чтоюы соблюдать нормы и контролировать это, а не быть против разумных и необходимых инициатив, прикрываясь тем что "они может быть не будут соблюдать нормы и законы". Считаю это глупо.
Но вам надо чтобы близко. Чтобы бабки стричь за счёт экономии на топливе мусоровозов. Вот и всё. Продажные как девки с трассы.
Причем с канализацией в Бердске показателен: тариф считай в 2 раза выше чем в Новосибирске, потому что все идет через Новосибирск на север...
Против народа и бездумно(за деньги) за своего змея .
Жаль вас, но в гробу карманов нет.
Внимание вопрос: КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ, которые вы УЖЕ дерёте?
А что там тогда, Вакуум что ли ?
Насмешили ...
... наверное, так же как и строить ...из б/у и чего попало ...
Так будет логичней и понятней.
Да
Властям вообще на петиции пофиг. Просто видно, сколько человек против, а скольким - и так сойдёт.
а РОИ - это ресурс с подтверждением личности. Оппозиционерам такое не интересно ибо накрутки невозможны
Если петиция на РОИ набрала необходимое количество голосов, она обязательно рассматривается. И исключений нет.
А вот результат - другое дело. Петиции бывают нередко с противозаконными требованиями.
Например: давайте запилим петицию: даешь минимальную зарплату в 150 тысяч!
Как думаете, исход очевиден?
Если петицию о новом поднятии пенсионного возраста напишет и подпишет одна только Малышева, то ее обязательно рассмотрят))
Тут важно понимать, что мы не рассматриваем петицию как бюрократический документ: петиция — это база, на которой разворачивается общественная кампания. Петиция помогает объединить тысячи и миллионы людей и дает им возможность совместными усилиями решать проблему — писать в СМИ, требовать ответа от властей, привлекать новых сторонников. Как мы часто видим, обращения в государственные органы через официальные каналы не всегда приносят результат. Если бы все проблемы можно было решить одним запросом в орган власти или к принимающим решения лицам, наша платформа просто не существовала бы.
Change.org существует именно потому, что очень часто нет ничего эффективнее, чем сила общественного мнения. Самый свежий пример — перепрофилирование уникальной больницы для онкобольных в Петербурге. Благодаря петиции от пациентов об этой истории узнала вся страна, онкоцентр не внесли в список перепрофилированных и пациенты получили возможность продолжать лечение. Для того, чтобы эта петиция победила, понадобилось всего несколько дней — такова была сила этой общественной кампании. Когда увольняли команду трансплантологов во главе с доктором Каабаком, его пациенты объединились у нас на платформе, собрали 550 тысяч подписей и подняли такой шум, что всех врачей вернули.
Конечно, не у всех получается мобилизовать федеральные СМИ и собрать полмиллиона подписей, и не всегда это нужно — мы часто видим, как авторы собирают тысячу подписей и идут с ними в свои местные администрации или муниципалитеты: иногда и 1000 подписей достаточно, чтобы процесс пошел. Например, в Барнауле крупная сеть отелей собиралась начать стройку на месте сквера. Жители объединились, собрали 1800 подписей, связались с местной администрацией, запланировали акции. Информация дошла до губернатора и он поручил оставить сквер в покое. Про такие истории очень редко пишут в СМИ, но они происходят у нас постоянно. И чтобы уже резюмировать ответ: не петиции что-то меняют, а люди, которые их ведут и подписывают. Мы как платформа даем пользователям работающий эффективный инструмент, а наши пользователи, используя все его возможности, достигают реальных результатов. https://yandex.ru/q/question/zachem_sozdaiut_petitsii_na_saite_change_08e341a6/?utm_campaign=unauth&utm_source=thequestion&utm_medium=question
шум СМИ поднимают и пишут настоящие запросы.
а Change просто себе потом приписывает результаты деятельности других.
Чё деньги тратить?