Петиция против строящейся мусорной свалки около кладбища министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на сайте change.org появилась в Бердске. Пока 102 подписи

Петиция против свалки на границе Бердска появилась 22 июня

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась вчера, 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека.

Текст петиции дословно:

Уважаемый Дмитрий Николаевич!



В июне 2020 г. в нашем городе (г. Бердск, Новосибирская область) появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически о начале строительства подъездных путей со стороны города Бердска, а также иные подготовительные работы под полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора, строительстве подъездных путей, в границах Искитимского района, но на территории непосредственно прилегающей к границам города Бердска.

Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.

Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!

В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!

В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.

Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!

16 часов назад Алексей Шабин оставил свой комментарий под петицией:

— Я категорически против заваливания мусором города-курорта!

Прокомментировала документ и Светлана Аксенова:

— Я живу на Юго-Восточном, и не желаю превращать свое жилье в помойку!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексей Шабин отправил открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в приемную правительства Новосибирской области 22 июня. Содержание письма касается создания полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова в минувший четверг, 18 июня.

Кстати, фотовидеорепортаж с места будущей свалки вы можете посмотреть здесь.

Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, в квартире №62 по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00 дня. А также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.

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