Ковидный госпиталь? Что происходит на 4 этаже здания ЦГБ по ул. Попова в Бердске: Узнайте

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска

Что происходит на 4-м этаже здания ЦГБ Бердска по ул. Попова, 10/2 рассказал сегодня, 23 июня, источник «Курьер. Среда. Бердск». Ранее читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщали редакции, что в пульмонологическом отделении горбольницы создается ковидный госпиталь. По словам очевидцев, на 4-й этаж завезли матрасы и всю необходимую мебель для пациентов.

Однако главврач Алла Дробинская информацию об открытии ковидного госпиталя не подтвердила, сославшись на то, что подобное решение принимает минздрав Новосибирской области. Впрочем, заведующая пульмонологическим отделением Наталья Блукке также в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опровергла факт открытия госпиталя для зараженных COVID-19.

Так что же открывается на 4-м этаже медучреждения по ул. Попова? Завесу тайны сегодня, 23 июня, «Курьер. Среда. Бердск» приоткрыл достоверный источник:

— На втором этаже пульмонология в привычном понимании этого слова. А на 4-м сейчас сделали отделение для диагностики пациентов на коронавирус. Если диагноз подтверждается с помощью различных методов диагностики, то больного увозят в Новосибирск или Искитим.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» адресовал вопросы о том, что происходит в пульмонологии ЦГБ Бердска министру здравоохранения Новосибирской области. Ждем официальный ответ.