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Ковидный госпиталь? Что происходит на 4 этаже здания ЦГБ по ул. Попова в Бердске: Узнайте

15:26 24.06.2020, Марина Волкова Фото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Пульмонологическое отделение в своем привычном понимании продолжает работу на 2-м этаже больницы.

Ковидный госпиталь? Что происходит на 4 этаже здания ЦГБ по ул. Попова в Бердске: Узнайте
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ковидный госпиталь? Что происходит на 4 этаже здания ЦГБ по ул. Попова в Бердске: Узнайте

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Что происходит на 4-м этаже здания ЦГБ Бердска по ул. Попова, 10/2 рассказал сегодня, 23 июня, источник «Курьер. Среда. Бердск». Ранее читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщали редакции, что в пульмонологическом отделении горбольницы создается ковидный госпиталь. По словам очевидцев, на 4-й этаж завезли матрасы и всю необходимую мебель для пациентов.

Однако главврач Алла Дробинская информацию об открытии ковидного госпиталя не подтвердила, сославшись на то, что подобное решение принимает минздрав Новосибирской области. Впрочем, заведующая пульмонологическим отделением Наталья Блукке также в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опровергла факт открытия госпиталя для зараженных COVID-19.

Так что же открывается на 4-м этаже медучреждения по ул. Попова? Завесу тайны сегодня, 23 июня, «Курьер. Среда. Бердск» приоткрыл достоверный источник:

— На втором этаже пульмонология в привычном понимании этого слова. А на 4-м сейчас сделали отделение для диагностики пациентов на коронавирус. Если диагноз подтверждается с помощью различных методов диагностики, то больного увозят в Новосибирск или Искитим.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» адресовал вопросы о том, что происходит в пульмонологии ЦГБ Бердска министру здравоохранения Новосибирской области. Ждем официальный ответ.

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От редакции

Давно пора?

аноним, 23 июня 2020 12:54
а понятие красной зоны нет в ЦГБ?
Вer, 23 июня 2020 13:46
В ЦГБ нет понятия , что такое медицинская помощь

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