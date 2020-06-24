Сколько выплатил из 500 млн рублей осужденный за взятку экс-мэр Бердска Илья Потапов. А через 3 года он выйдет на свободу

За 7 лет отбывания наказания Илья Николаевич выплатил лишь 130 405 рублей из уголовного штрафа. Бывшему чиновнику предстоит выплатит еще 35 млн рублей в счет исполнительского сбора ФССП.

Илья Потапов отбывает срок уже 7 лет

Отказался на сообщение сведений об отбывании наказания в исправительном учреждении СМИ осужденный экс-мэр Бердска Илья Потапов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила сегодня, 23 июня, пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области. Ранее редакция направила соответствующий запрос в управление федеральной службы исполнения наказания.

Напомним, с момента ареста Потапова прошло уже 7 лет. В тюремный срок входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в следственном изоляторе №3 в Линево. И 5 лет в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, Илья Николаевич уже может подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, 23 июня, согласно сайту ФССП России уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания Ильи Потапова составляет 499 869 595, 09 рублей. А задолженность по расходам — 1 666, 56 рублей. Также не оплачен и исполнительский сбор в размере 35 000 000 рублей.

Напомним, бывшему мэру Бердска Илье Потапову суд отказал в условно-досрочном освобождении. Об этом 5 июня «Курьер. Среда. Бердск» рассказал секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов, в отделении которого состоит коммунист Потапов.

По словам Сергея Евгеньевича, ему эту новость сообщил Владимир Мухамедов, бывший вице-мэр Бердска и подельник Потапова, которого освободили условно-досрочно в октябре 2019 года.

— Он мне доложил о том, что Потапову судом отказано в выходе из колонии по УДО. Мотивацию такого решения я не знаю. Мне говорили знающие люди, что Володю выпустили, возможно, потому, что он работал на лесоповале, а не в библиотеке, как Илья, — предположил Бессонов.

Он заявил, что партийцы не планируют предпринимать каких либо действий для скорейшего освобождения Потапова — бесполезно. Скорее всего, заключенный бывший чиновник через год снова подаст ходатайство, поскольку имеет на это право.

Суд над экс-мэром

Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновник не признал до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013 года его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учился на юриста. Второе высшее образование он получил дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.