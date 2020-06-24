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Сколько выплатил из 500 млн рублей осужденный за взятку экс-мэр Бердска Илья Потапов. А через 3 года он выйдет на свободу

15:28 24.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За 7 лет отбывания наказания Илья Николаевич выплатил лишь 130 405 рублей из уголовного штрафа. Бывшему чиновнику предстоит выплатит еще 35 млн рублей в счет исполнительского сбора ФССП.

Сколько выплатил из 500 млн рублей осужденный за взятку экс мэр Бердска Илья Потапов. А через 3 года он выйдет на свободу
Илья Потапов отбывает срок уже 7 лет
Сюжет: Суд Потапова
Сколько выплатил из 500 млн рублей осужденный за взятку экс мэр Бердска Илья Потапов. А через 3 года он выйдет на свободу

Сколько выплатил из 500 млн рублей осужденный за взятку экс-мэр Бердска Илья Потапов. А через 3 года он выйдет на свободуОтказал в УДО экс-мэру Бердска Потапову суд в мае 2020. Он не работал на лесоповале, как его подельник МухамедовЕщё 112 новостейСюжет: Взятка мэраСколько выплатил из 500 млн рублей осужденный за взятку экс-мэр Бердска Илья Потапов. А через 3 года он выйдет на свободуЗюганов наградил осужденных за взятки экс-мэра Бердска Потапова и его зама МухамедоваЕщё 217 новостей

Отказался на сообщение сведений об отбывании наказания в исправительном учреждении СМИ осужденный экс-мэр Бердска Илья Потапов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила сегодня, 23 июня, пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области. Ранее редакция направила соответствующий запрос в управление федеральной службы исполнения наказания.

Напомним, с момента ареста Потапова прошло уже 7 лет. В тюремный срок входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в следственном изоляторе №3 в Линево. И 5 лет в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, Илья Николаевич уже может подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, 23 июня, согласно сайту ФССП России уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания Ильи Потапова составляет 499 869 595, 09 рублей. А задолженность по расходам — 1 666, 56 рублей. Также не оплачен и исполнительский сбор в размере 35 000 000 рублей.

Напомним, бывшему мэру Бердска Илье Потапову суд отказал в условно-досрочном освобождении. Об этом 5 июня «Курьер. Среда. Бердск» рассказал секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов, в отделении которого состоит коммунист Потапов.
По словам Сергея Евгеньевича, ему эту новость сообщил Владимир Мухамедов, бывший вице-мэр Бердска и подельник Потапова, которого освободили условно-досрочно в октябре 2019 года.

— Он мне доложил о том, что Потапову судом отказано в выходе из колонии по УДО. Мотивацию такого решения я не знаю. Мне говорили знающие люди, что Володю выпустили, возможно, потому, что он работал на лесоповале, а не в библиотеке, как Илья, — предположил Бессонов.

Он заявил, что партийцы не планируют предпринимать каких либо действий для скорейшего освобождения Потапова — бесполезно. Скорее всего, заключенный бывший чиновник через год снова подаст ходатайство, поскольку имеет на это право.

Суд над экс-мэром

Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновник не признал до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013 года его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учился на юриста. Второе высшее образование он получил дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

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От редакции

Интересна судьба Ильи Потапова?

Аноним, 23 июня 2020 14:20
Настоящий тоже туда стремится судя по статистике осуждённых с площади
Анжелика, 23 июня 2020 19:14
Короче два года пройдет и он сможет что-ли в органы власти вернуться ?"Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти."
Это неадекватно , нельзя во власть снова пускать таких .
Аноним, 24 июня 2020 09:35
Да никто его никуда не пустит с судимостью, тем более по такой статье. Будет зарабатывать библиотекарем, юристом, системным администратором, половинку белого заработка всю жизнь отдавая в счёт долга. Также ограничения на выезд и проблемы у наследников.
Аноним, 24 июня 2020 09:46
Это издевательство над человеком! Один за всех отдувается!
Аноним, 24 июня 2020 09:55
Вы предлагаете присесть его избирателям? В принципе логично...:)
Гость, 24 июня 2020 12:59
Как это "за всех"? А там что, на ремиксе, бабло в розовых пакетах всем давали?
Элис, 24 июня 2020 14:36
Не виновного посадили, подстава просто, а настоящие миром правят. Страна- говно, нигде нет такой несправедливости и коррупции. Италия отдыхает!
Аноним, 24 июня 2020 15:02
Элис, а в рубрику "Анекдоты" писать не пробовали. Талант-то пропадает.
Аноним, 24 июня 2020 14:45
Потапов изначально,видимо,
был не из колоды местных "подпольных" управленцев города, как инородное тело, случайно попавшее в их среду.
Если вспомнить, как он был избран - протестное голосование,устал народ от тогдашнего мэра.
После выборов, губернатор области Юрченко его даже не поздравил, сам вскоре тоже стал фигурантом уг.дела...
Вспомните, статью в газете "Народ знает все", где Потапов говорил о том, что им
с его замом угрожают...
Если человек открыто об этом говорит, он что идиот и пойдёт на взятку?
Считаю "подвели" его сознательно к преступлению!
Аноним, 24 июня 2020 15:04
Вне всякого сомнения, подвели. А бабло в упомянутом розовом пакете он хотел передать в детский дом.
Аноним, 24 июня 2020 15:22
ага. И насильно запихали деньги ему в карманы пока он стоял и боялся возразить :)

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