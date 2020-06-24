Нашла коса на камень: со скандалом отказался надеть маску в магазине и получил штраф 1000 рублей житель Бердска

Продавцы предлагали 34-летнему бердчанину бесплатную маску, он принципиально ее не надел. На место вызвали полицейских.

Большинство покупателей уже привыкли к тому, что в магазин можно заходить только в маске

Рассмотрела два протокола по нарушению масочного режима 23 июня судья Бердского горсуда Наталья Агеева. Оба нарушителя получили наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП. Им придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Днем 20 июня в один из бердских магазинов пришел 34-летний мужчина. И пытался без маски пройти в торговый зал. Сотрудники торговой точки остановили его и предложили надеть маску. Но он категорически отказался. Продавец подумала, что у покупателя нет маски и предложила ему ее бесплатно, лишь бы надел. Но мужчина опять проигнорировал просьбу. Продавцы вынуждены были вызвать полицию.

Второй нарушитель, 46-летний бердчанин, также днем 20 июня находился без гигиенической маски на детской площадке возле многоэтажки. Был замечен сотрудниками полиции, которые составили в его отношении административный протокол за нарушение масочного режима.

Оба нарушителя получили штраф в размере 1000 рублей, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Натальи Агеевой.