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Нашла коса на камень: со скандалом отказался надеть маску в магазине и получил штраф 1000 рублей житель Бердска

09:45 24.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Продавцы предлагали 34-летнему бердчанину бесплатную маску, он принципиально ее не надел. На место вызвали полицейских.

Нашла коса на камень: со скандалом отказался надеть маску в магазине и получил штраф 1000 рублей житель Бердска
Большинство покупателей уже привыкли к тому, что в магазин можно заходить только в маске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Нашла коса на камень: со скандалом отказался надеть маску в магазине и получил штраф 1000 рублей житель Бердска

Нашла коса на камень: со скандалом отказался надеть маску в магазине и получил штраф 1000 рублей житель БердскаСколько зараженных COVID-19 в каждом районе Новосибирской области, не знает МинздравЕщё 1625 новостей

Рассмотрела два протокола по нарушению масочного режима 23 июня судья Бердского горсуда Наталья Агеева. Оба нарушителя получили наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП. Им придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Днем 20 июня в один из бердских магазинов пришел 34-летний мужчина. И пытался без маски пройти в торговый зал. Сотрудники торговой точки остановили его и предложили надеть маску. Но он категорически отказался. Продавец подумала, что у покупателя нет маски и предложила ему ее бесплатно, лишь бы надел. Но мужчина опять проигнорировал просьбу. Продавцы вынуждены были вызвать полицию.

Второй нарушитель, 46-летний бердчанин, также днем 20 июня находился без гигиенической маски на детской площадке возле многоэтажки. Был замечен сотрудниками полиции, которые составили в его отношении административный протокол за нарушение масочного режима.

Оба нарушителя получили штраф в размере 1000 рублей, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Натальи Агеевой.

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От редакции

Вы носите маску на улице?

Boeing 777-300ER, 24 июня 2020 09:52
Нет, на улице намордник не одеваю. И не собираюсь этого делать. А менты просто палки себе делают на этих глупостях. Это же проще, чем с реальной, опасной преступностью бороться.

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