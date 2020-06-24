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Задержали за шпионаж в пользу Украины начальника отдела полиции в Курской области

09:30 24.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В ФСБ подчеркнули, что, «по данным контрразведки, Борзенков по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения».

Задержали за шпионаж в пользу Украины начальника отдела полиции в Курской области

В отношении Дмитрия Борзенкова возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции по подозрению в госизмене — за передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что, «по данным контрразведки, «Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». «Ведется следствие», — добавили в спецслужбе, не став приводить дополнительных подробностей.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

Источник: ТАСС

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