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Выплату в 10 000 рублей получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина

21:31 24.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на указанный ранее счет, без справок. И того — по 20 000 рублей получат все дети России от рождения до 16 лет.

Выплату в 10 000 рублей получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина
Выплату в 10 000 рублей получат в июле все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительно от Путина

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Те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на счет, без справок. Заявил о такой повторной выплате президент Путин в обращении к нации.

Те, кто еще не успел написать, могут написать до 1 октября 2020 года и получат тогда 20 000 рублей, за июнь и июль.

ДОСЛОВНО от Владимира Путина

-И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

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От редакции

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Аноним, 23 июня 2020 22:02
НВР:
Замечательно!!!!!!
Covid-19, 24 июня 2020 15:49
Вот! Стоит только однажды выкинуть по двадцатке и все женщины России твои до конца дней!
Аноним, 23 июня 2020 22:05
Как же ВВ хочет остаться президентом!
Всё просто, 23 июня 2020 22:42
Он и будет. Все поправки к конституции можно свести в одну фразу "Путин навсегда".
Любовь ВВ, 24 июня 2020 10:18
Будьте благодарны Путину ВВ он страну поднял с колен и продолжает помогать людям а что новый президент вам даст да ничего будите как в дивяностых сидеть без зарплат без пенсий и снова начнётся хаос если Путин уйдёт будет не менуймая война хотите дерьмово жить живите только без нас кто хочет быть уверенным в завтрашнем дне и здесь ещё постоянно просматривается проплоченые троли которые поливают грязью Путина понятно с чьей подачи это идёт тот кто хочет добраться до поста президента но если этот человек сейчас к таким мерам прибегает то у поста президента РФ что он будет делать страшно представить...
Аноним, 24 июня 2020 14:12
Любовь ВВ, с удовольствием будем жить в стране без Путина и его друзей олигархов. Которые кстати за период эпидемии разбогатели больше, чем было выделено помощи всем остальным гражданам нашей страны вместе взятым. Я бы посмотрел, чтобы бы сделал ваш Путин при ценах на нефть как в 90-е, если стоимость нефти простоит год на отметке в $20, закончатся все резервы, сразу увидите, что он сделал!
Аноним, 23 июня 2020 22:13
Моему ребенку 16 учиться в школе, ему не нужна поддержка государства. Ребенок не ест, одежда ему не нужна.голос мой не получите ни сейчас, ни потом.
Аноним, 24 июня 2020 11:30
А может его пора уже с шеи то своей снять да на лето работать отправить? Или лучше смотреть как притулилась болтается да в гаджетах сидит?
Аноним, 24 июня 2020 12:23
А в 30 лет будете петь,что он нигде не работает,а затрат на него больше надо,а мне не платят,так что ли? Может пародии до 30 лет выплату? Как пиво пить да половую жизнь вести,так они в 16, а то и в 14 если не раньше взрослые,а как заработать,так дети.
Аноним, 24 июня 2020 13:01
А вам родители в 16 лет пинка дали и отправили работать??? Свои то дети у вас вообще имеются?? Согласна, надо прививать ребенку понимание того, что родителям нужна помощь, но в таком духе ребенка надо воспитывать с малых лет, а не во время переходного возраста поставить перед фактом, иди сам себя обеспечивай!
Аноним, 24 июня 2020 13:34
Аноним, 24 июня 2020 13:01: имеются дети. Старшая уже в 25 твёрдо стоит на ногах и сама зарабатывает. Да и сами мы, когда в школе учились на лето всегда устраивались куда нибудь работать. И сейчас есть возможность детей устроить работать, надо только попу оторвать да поискать место работы
Аноним, 24 июня 2020 14:17
Аноним, 24 июня 2020 13:01
У меня именно так и было! И нисколько не жалею, благодаря этому я не малого достиг. А если бы сидел у "титьки" маминой, то хз, что бы было.
Аноним, 24 июня 2020 23:10
Все обещания закончатся не начавшись 02.07.2020 Голосуйте против если способны видеть дальше своего носа Персонально для Любови ВВ
Алла, 23 июня 2020 22:13
Здравствуйте! Моему сыну уже 16лет исполнилось 23.01.20.Скажите пожалуйста он имеет право на получение помощи?
Наталья, 24 июня 2020 02:06
Здравствуйте! Я думаю что нет. В июне же не было выплат на ребенка. Моей дочери тоже 16 лет 23.01.2020 исполнилось.
Аня, 24 июня 2020 15:31
Думаю, что нет! Выплаты начались с июня а не с января!
Аноним, 23 июня 2020 22:14
НВР:
Не плохо.
Алла, 23 июня 2020 22:16
ЗДРАВСТВУЙТЕ!МОЕМУ СЫНУ 16лет ЛЕТ...ИСПОЛНИЛОСЬ 23.01.20г.Он имеет право на получение выплаты?Когда я пришла в ПФР мне отказали.Подскажите вы
Аноним, 23 июня 2020 22:48
Да тут чёрт ногу сломит! Наш ПФР утверждает, что таким детям не положены выплаты. Типа закон вступил в силу с 11 мая сего года. Значит и выплаты начинаются выплачиваться только тем, кому на 11 мая не исполнилось 16.
Аноним, 24 июня 2020 02:12
На эти выплаты( что были в июне) имеют право дети рождённые с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Так было написано на сайте госуслуг при подаче заявления на выплаты. Думаю что эти же даты останутся и на июльские выплаты.
Маргарита, 24 июня 2020 17:59
Алла.нет нашим недадут.в этих поправках есть второй пункт. ( его менять правительство небудет) вот и пфр отказывает:систему менять надо а непоправки
Аноним, 23 июня 2020 22:18
НВР:
А дети которым 16 лет и 2 месяца не дети? Очень обидно
Аноним, 23 июня 2020 22:21
НВР:
Да и огромное спасибо!
Аноним, 23 июня 2020 22:24
НВР:
Конечно
Covid-19, 23 июня 2020 22:27
Один из последних аукционов невиданной щедрости перед голосованием.
Гость, 23 июня 2020 22:38
Как бы после голосования вернуть все не заставили
Елена, 23 июня 2020 22:30
Правда что ли...
Мария, 23 июня 2020 22:39
Ну классно! Сын рождён 16.12.2003 учится в школе. он не ребенок уже???? Может ему школа з.п. платит а я не в курсе. Почему детям 16 и 17 лет не нужна помощь???
Аноним, 24 июня 2020 23:14
Как говорится " Дадут, догонят и ещё поддадут" Это точно Все эти обещания- от лукавого
Аноним, 23 июня 2020 22:48
НВР:
Очень
Евгения, 23 июня 2020 22:49
А нам 2 месяца, мы сможем получить эту выплату?
Татьяна, 24 июня 2020 14:48
Да
Аноним, 24 июня 2020 23:16
Наивная вы
Аноним, 23 июня 2020 23:04
НВР:
Очень Хорошая
екатерина, 23 июня 2020 23:04
я просто в шоке второй раз пролетаем
Аноним 10, 23 июня 2020 23:28
кто пойдет голосовать? мамашки с малыми детьми? не думаю..не тем вы г-н Путин даете выплаты...или уже пенсионеров отправили далеко далеко??? а они обычно ходят на выборы...а мы вот опять пролетаем второй раз. Дочери 16. Учится в школе. там не дают стипендий.а чем старше дети, тем больше денег воббще то надо. Все эти пособия для ЕГЭ...для он-лайн обучения ноут пришлось брать в кредит. Понимаю , что вам нужно чем больше быдла..тем лучше..управлять легче. Ну пусть получают..только нафига деньгами из Пенсионного фонда раскидываться? Я плачу все налоги , з/п белая...а ви тоге за всю пандемию мне фиг да маленько..ни рубля поддержки..за чей счет банкет ВВ???
Аноним, 24 июня 2020 00:23
Аноним 10, 23 июня 2020 23:28-а кто Вам сказал,что это деньги пенсионного фонда? Это вообще то из резервного фонда денежки.
Аноним, 24 июня 2020 00:28
Ну наконец-то вы прозрели
Аноним, 24 июня 2020 00:47
Аноним 10, 23 июня 2020 23:28- нормально Вы людей то?! Значит все,кто получил-это былло? А Вы тогда кто? Обиженка?
Аноним, 23 июня 2020 23:21
издевательство
Аноним, 24 июня 2020 23:24
Весь банкет за наши деньги Только на этом празднике жизни мы лишние Жрать и пить будут другие а остальные только для статистики осточертело все это Не лучше 90-Х даже хуже потому что прав у нас меньше Противно смотреть на эти лоснящиеся морды во власти и политике от низу до верху
Аноним, 23 июня 2020 23:28
Здравствуйте, эта выплата от 0 лет или как?
Анастасия, 23 июня 2020 23:53
от 0
gtnz, 24 июня 2020 00:08
от 7 до 16
Аноним, 24 июня 2020 00:09
Всем беременным срочно подать петицию Путину с требованием выплатить пособия за неродившихся детей начиная не с нуля, а с возраста минус девять двенадцатых года.
Потому что РПЦ их уже считает детьми.
А Путин и мы все - верующие в РПЦ.
Аноним, 24 июня 2020 23:25
Точнее "или никак"
Аноним, 23 июня 2020 23:33
НВР:
Спасибо огромное нашему президенту. Я одна воспитывают двоих детей и эта помощь очень значима для нас. Омск.
Аноним, 24 июня 2020 23:27
Ещё одна проплаченная
Аноним, 23 июня 2020 23:49
НВР:
Отличная!
Аноним, 24 июня 2020 00:03
НВР:
Лучше чем ничего

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