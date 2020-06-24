Новый континент зарождается в Индийском океане

Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и установили, что там идёт формирование «эмбрионального континента».

Остров Кергелен вырастет в новый континент

Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, «гранитный» слой континентов.

Результаты исследования, проведённого учёными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только на границах континентов и океанов, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру гранитных слоёв на центральном острове архипелага Южный Ралье-дю-Бати, авторы показали, что формирование гранитных слоев – основы будущего континента, составляет от 11,6 до 7,9 млн лет.

Авторы сформулировали гипотезу о том, что гранитный массив острова Кергелен — это, по сути, «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком.

Для окончательного вывода, считают исследователи, необходимо детально изучить химический состав гранитных слоёв, чтобы понять и восстановить историю их эволюции.

Источник: onlinelibrary