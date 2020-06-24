3 знака зодиака, которым может не поздоровиться в ретроградный Меркурий в июне и июле 2020 года. Кому следует проявить осторожность в делах и высказываниях?

Выйти из сложной ситуации Близнецам поможет медитация и прослушивание музыки

С 18 июня 2020 года начался период ретроградного Меркурия, который продлится по 12 июля 2020 года. Это пребывание Меркурия в ретроградном периоде затронет абсолютно каждого человека. И каждый по-своему будет переживать этот период. Но больше всего достанется «на орехи» трем знакам зодиака, поэтому им надо собраться с силами, и с достоинством пережить этот сложный для них период.

Кому из знаков зодиака в период ретроградного Меркурия надо быть особенно осторожными в высказываниях, и не принимать необдуманных решений?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители этого знака зодиака ощутят на себе, что такое быть неправильно понятым в течение всего периода. В общении с окружающими произойдет ненужная напряженность, и чтобы избежать ее, Близнецам придется приложить немало усилий. Выйти из сложной ситуации Близнецам поможет медитация и прослушивание музыки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Во время своего движения назад (это явление называется ретроградная планета) Меркурий летом 2020 года попадет под покровительство Рака. Именно поэтому Рак сильнее других знаков зодиака будет ощущать на себе влияние ретроградного Меркурия.

Ракам будет не очень просто ладить с окружающими людьми. Во избежание всяких прецедентов астрологи советуют этому знаку зодиака избегать конфликтов. Но в случае, если конфликт все же произойдет – выйти из него будет очень сложно, поэтому затянется он надолго.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несладко придется и Козерогам, которым Меркурий бросит вызов и принесет массу негативных эмоций. В этот непростой период Козероги пройдут настоящее испытание на прочность, которое устроят ему домочадцы, поэтому ему придется быть невольным участником семейных разборок.

Что же касается всех остальных знаков зодиака, астрологи советуют им быть всегда начеку и готовиться к непредвиденным событиям. В течение периода ретроградного Меркурия не следует принимать важные решения, как не следует и подписывать новые контракты. И то и другое заранее обречено на провал.

Меркурий имеет сильное влияние на торговлю, поэтому до середины июля постарайтесь воздержаться от вложения инвестиций в торговые дела, а также не совершайте крупных покупок, чтобы не нашелся негодяй, который сможет вас обмануть. Вы сможете прожить сложное время без горьких потерь и разочарований, если в период ретроградного Меркурия больше доверитесь родным и друзьям.

Источник: rsute.ru