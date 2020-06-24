О чем сулит мертвая птица на дороге, балконе или в доме? Кто то из близких скоро умрет?

Если мертвая птица упала с неба прямо перед человеком, то она предупреждает его о предстоящих неприятностях, которые коснутся финансов.

Если умершая птица лежит где-то на дороге, то об этом приметы ничего не говорят

Приметы могут рассказать о многом, когда на глаза попадается мертвая птица. В данном случае важно обратить внимание, где именно она была обнаружена и как погибла, ведь это может говорить о проблемах в семье или в дороге.

Мертвая птица в доме, на дороге или балконе

Если умершая птица лежит где-то на дороге, то об этом приметы ничего не говорят, ведь, вероятнее всего, ее кто-то сбил, поэтому все суеверия в данном случае будут актуальны для водителя. Особое внимание следует уделять тем случаям, когда птица была замечена на балконе, во дворе или в доме.

Если птица находится во дворе, то это является предупреждением о том, что могут произойти трудности с друзьями и сотрудниками. В таком случае следует сперва подумать, нежели что-то говорить им, иначе ссоры не миновать.

Если птица находится в квартире или на балконе, то здесь есть несколько способов расшифровки:

найденный голубь говорит о том, что кто-то в доме заболеет или потеряет большую сумму денег;

если это сорока – кто-то из знакомых пытается соврать;

ласточка – является предвестником слез, траура и печали;

сова – следует верить только проверенному человеку.

Если птица находится возле двери или окна, то таким способом кто-то стремится навести порчу, поэтому в скором времени может произойти какое-то неприятное событие.

Птица обо что-то разбилась или утонула

Если птица врезалась в окно, упала и сразу умерла – это очень плохо, но не стоит сразу паниковать. Существуют следующие расшифровки данного события:

жильцов ждут неприятности;

есть и другая сторона, которая говорит о радостном событии и встрече с друзьями.

Если одинокая барышня увидела на своем подоконнике умершего голубя, то через пару лет она выйдет замуж.

Если причиной смерти птицы стал человек, то такое поверье имеет неблагоприятное значение, особенно когда человек случайно или нарочно ударил ее. В данном случае умершая птица говорит о том, что человека ждут негативные события. Если же птица попала сама в дом и умерла, то ничего плохого ждать не стоит, если только это не синичка – ведь это неблагоприятный знак.

Если птица утонула в воде, в данном случае следует посмотреть на то, что это за птица, если она лесная, то говорит о предстоящей неудаче. Если нечто подобное произошло за пределами двора или огорода, то к хозяевам это не имеет отношения. Если птица утонула во дворе в большой поилке, то от нее следует избавиться.

Если мертвая птица упала с неба прямо перед человеком, то она предупреждает его о предстоящих неприятностях, которые коснутся финансов. Это говорит о том, что в скором времени не следует совершать необдуманных покупок, а также внимательно обдумывать все свои ходы.

Как избавиться от негативных суеверий

Чтобы устранить негативные последствия всех суеверий, можно вообще о них не думать. Если не думать о плохом, то оно и не случится. Если на пути попалась раненая птица, то можно попробовать помочь ей и выходить ее, таким образом дурные приметы будут отведены.

Если птицу спасти не удалось, то следует захоронить ее подальше от дома, а само место, где она находилась, хорошо вымыть.

Источник: rsute.ru